Les lieux culturels s'inscrivent sur TikTok et partent à la pêche aux nouvelles audiences

Qu’ils soient musées, théâtres ou écoles de danse: les instances culturelless sont de plus en plus nombreuses à tenter de séduire de nouvelles audiences (et de futurs potentiels visiteurs) en passant par le numérique et en s’offrant un compte Tik Tok! Tik Tok, c’est LE réseau social de référence utilisé par les adolescents. En se créant des comptes et en proposant des contenus originaux, les lieux culturels sont de plus en plus nombreux à tenter de séduire un public qui n’a pas l’habitude de pousser leurs portes. Voici une liste non exhaustive de comptes Tik Tok d’institutions culturelles à suivre pour ajouter de la culture à votre feed et faire grandir votre culture générale tout en vous amusant !

Culturez-vous ! Le célèbre site "Culturez-vous" est aussi sur Tik Tok. Dans sa série intitulée "Zoom", vous découvrirez en détail des tableaux en partenariats avec différents musées : "Metropolis" de George Grosz, "La tour de Babel" de Brueghel et bien d’autres encore. Si la vidéo vous a convaincue et que vous désirez en savoir plus, vous retrouverez le reste du contenu sur le site de "Culture-vous". Le site a aussi compris que l’humour fait définitivement partie des codes du réseau social Tik Tok. On retrouve donc sur le compte "Culturez-vous" des vidéos humoristiques mettant en scène de célèbres tableaux et faisant bien souvent référence à l’actualité. Comme cette vidéo qui laisse imaginer les personnages tirés de célèbres œuvres d’art faisant la fête à la réouverture des musées et c’est bien joué "Culturez-vous"! @culturezvous ???? L’ambiance dans les musées quand ils pourront rouvrir ???? • ##culture ##art ##culturetiktok ##tiktokacademie ##tiktokculturefestival ##museum ##musee son original - Culturez-vous

Le Quai Branly Le Quai Branly est aussi sur Tik Tok. Il propose des vidéos des coulisses du musée, lors du montage de nouvelles expositions par exemple. D’autres vidéos présentent des focus sur des œuvres à voir au musée, comme cette vidéo présentant une statue féminine du Mali en bois datant du 19e siècle. Les vidéos sont accompagnées de musiques entraînantes, l’ingrédient de base de toute bonne vidéo Tik Tok. @quaibranly Statue féminine du Mali ##tiktokacademie ##culturetiktok Woman - Dragon Tears

Le Château de Versailles Du côté du Château de Versailles aussi on a un compte Tik Tok. Marie-Antoinette aurait sûrement été l'une des premières à s'inscrire sur ce réseau alors c'est tout naturel que son château y trouve sa place aussi. Petite déception cependant, le compte Tik Tok se résume à présenter des vidéos esthétiques des différentes pièces et jardins du domaine. L’avantage est que ces vidéos ont été tournées sans public, un privilège dont peu peuvent se vanter, ce qui donne à voir le château de Versailles ou le Trianon comme jamais vous ne le verrez par vous-même. Pour le cours d’Histoire de l’Art sur Versailles, vous l'avez compris, vous n’êtes pas au bon endroit. @chateauversailles Entrez dans le Grand Trianon ##tiktokacademie ##culturetiktok ##tiktokculturefestival ##chateaudeversailles ##lumieresur ##pourtoi KNIFE - Sal Mastrocola

Le Théâtre National de Nice Le théâtre national de Nice (TNN), à l’instar de Chaillot à Paris, a débarqué début mars sur TikTok, dans un effort accéléré par la crise sanitaire pour séduire les nouvelles audiences. Les capsules postées sur TikTok font de moins de 20 secondes et présentent pour l’instant les coulisses du théâtre, ses costumes, ses répétitions. "La crise nous a obligés à être inventifs", a expliqué à l’AFP ce vendredi sa directrice, Muriel Mayette-Holtz. "La crise a multiplié l’urgence de se déplacer et d’être auprès de nos jeunes. […] On a déployé encore plus de disponibilité pour compenser ce qu’on ne peut pas offrir aux jeunes dans nos salles", a insisté la comédienne et metteur en scène. AFP @theatrenationaldenice Backstage de tournage ##tnn06 ##pourtoi ##nice ##tiktokculture ##theatre ##artistes ##youtube Married Life (Piano Version) [From "Up"] - Lang Project

Le Musée Picasso de Paris Sur le compte Tik Tok du Musée Picasso de Paris, on découvre les coulisses des expos et du musée mais aussi des focus sur certaines œuvres de Pablo Picasso. Comme dans cette vidéo ou le Musée Picasso fait des parallèles entre trois œuvres d’art autour du thème de la liseuse. Ces présentations en musique vous donneront peut-être envie d’aller les voir en vrai quand cela sera à nouveau autorisé. @museepicassoparis Trois liseuses de Picasso... ##art ##picasso ##tiktokacademy ##fyp ##museum ##paris ##artlovers AIN'T GONNA LEAVE YOU - Dontmesswithjuan