Les illustrations d'Agathe Sorlet, une ode aux femmes, à leurs corps et à leurs relations amoureuses

Un peu de douceur dans ce monde de brutes, voilà comment on pourrait résumer les œuvres d’Agathe Sorlet. Le compte Instagram de l’illustratrice est rempli de tendresse et d’amour et ça fait du bien !

Agathe Sorlet est l’une des illustratrices françaises les plus populaires d’Instagram. Les dessins postés quotidiennement sur le réseau social questionnent la relation homme femme et la relation au corps. Avec beaucoup de douceur, d’élégance et de tendresse, la jeune femme croque les filles de son entourage et les scènes de vie quotidiennes.

Les femmes sont les stars de ce compte Instagram, Agathe Sorlet les représente dans leur diversité : "J’ai toujours adoré dessiner les femmes, j’aime l’esthétique de leurs corps aux contours arrondis. Cela me vient très naturellement quand je dessine. Je ne me pose pas vraiment la question de leur représentation, je dessine les femmes comme je les vois dans la vie de tous les jours" explique l’illustratrice aux Inrocks.

Minces, rondes, grandes ou petites, pour moi la beauté se trouve dans la diversité.

Si ses dessins connaissent un vif succès, l’illustratrice a déjà été censurée par le réseau social. Le 4 décembre dernier, alors qu’elle avait posté un dessin représentant le Kama-sutra féminin, Instagram a décidé de supprimer sa publication. Le réseau social a considéré que ce contenu était "inapproprié". La représentation de la sexualité féminine a donc été censurée alors que d’autres dessins d’Agathe représentent clairement des galipettes hétéros, des poitrines dénudées ou encore des séances de plaisir solitaires…

En trois ans, l’artiste a pu se construire une solide réputation. Grâce au réseau social, Agathe Sorlet vend des œuvres aux quatre coins du monde : New-York, Hong Kong, Londres, Los Angeles, Milan. Elle a d’ailleurs un webshop sur lequel elle vend ses illustrations et des vêtements à l’effigie de ses dessins. Le travail de l’illustratrice a déjà tapé dans l’œil de plusieurs marques. En 2019, Agathe Sorlet a collaboré avec la marque de lingerie Princesse Tam-Tam en sortant une collection spéciale Saint-Valentin baptisée "A la folie". D’autres marques ont déjà fait appel au talent de la jeune illustratrice : Nissan ou encore Sisley.