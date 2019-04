Les hommages du web à Notre-Dame de Paris

Les images de la cathédrale Notre-Dame de Paris ravagée par les flammes ont fait le tour du monde hier soir... Et comme à chaque nouvelle tragique, les messages de soutien et les marques d'hommage ont afflués des quatre coins du monde sur les réseaux sociaux...

Parmi les marques de soutien on retrouve bien entendu les déclarations des dirigeants et des politiques des quatre coins du monde. Mais ce matin, ce sont plutôt les réactions d'artistes et les hommages des anonymes qui nous ont intéressés. Nous vous avons compilé ci-dessous, une série des plus beaux hommages illustrés que nous avons pu trouver sur Twitter et Instagram. Des illustrations touchantes et poétiques dont beaucoup ont utilisé la représentation de Quasimodo pour illustrer la peine qu'ils ressentaient ce matin à l'annonce des dégâts causés par les flammes.

Sur Twitter, ce matin, le drame est dans le top des tendances: on retrouve plus de 2 millions de tweets reprenant "Notre-Dame". Beaucoup de personnes mentionnent aussi l'auteur Victor Hugo dans leurs tweets pour parler de la cathédrale. Le nom de l'auteur a été cité plus de 125 000 fois depuis hier soir.

Sur Instagram, le hashtag #NotreDame a également beaucoup de succès, plus de 2 405 000 références. Depuis hier, il est d'usage de poster une photo souvenir de soi à la cathédrale en guise de soutien. Les photos sont généralement accompagnées de messages de soutien et de tristesse.

Si l'incendie a suscité de nombreuses réactions sur la toile, du côté du compte Instagram officiel de Notre-Dame, qui compte 52 500 followers, il n'y a pas encore eu de messages ou de photos postées à l'heure d'écrire ces lignes. Sur le compte Twitter officiel, rien à signaler non plus pour le moment.