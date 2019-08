Les déboires de la trentaine racontés sur un compte Instagram

Le compte Instagram "Dites 33" compile des témoignages de trentenaires qui sont fatigués d’entendre des réflexions sur leurs choix de vie.

"On t’aurait bien invitée, mais il n’y aura que des couples, tu vas te sentir seule", "Mais vu que tu es seule, comment tu fais pour monter des meubles ?", "C’est pas tes chats qui vont payer ta retraite"… Si vous avez dépassé la trentaine et que vous êtes célibataire, peut-être que ce genre de réflexions ne vous sont pas étrangères. Durant les repas de famille, autour de la machine à café au boulot, il y a toujours bien une grand-mère, une tante ou un collègue un peu lourd pour vous faire ce genre de remarques.

Les injonctions sont nombreuses une fois passé le cap des 30 ans : mariage, enfants, carrière, achat d’une maison ou d’un appartement. Les témoignages rassemblés par les créatrices du compte dénoncent une certaine pression sociale qui pèse sur les trentenaires.

Six mois après mon mariage, j’ai divorcé. J’ai réalisé que j’étais restée dans une relation qui ne me convenait pas parce que j’avais peur de me retrouver seule à 30 ans.

On y retrouve aussi beaucoup de témoignages de femmes qui parlent de leur relation à leur corps, comment celui-ci commence à évoluer avec l'âge et comment elles ont décidé d'accepter le changement physique des 30 ans, malgré la pression de la société et les diktats de la beauté toujours plus présents dans nos vies.

"Depuis mes 30 ans, j'ai pris 10 kilos, je ne perds plus aussi facilement, j'ai mes premières rides et mes premiers cheveux blancs. Pourtant je ne me suis jamais autant aimée!"

Vous rirez (jaune) en lisant les témoignages de ces trentenaires qui en ont marre qu’on leur dise quoi faire de leur vie. Et puis, peut-être que vous y trouverez de l’inspiration pour répondre une réplique bien cinglante la prochaine fois que votre amie Anne-Sophie vous demandera "Alors, toujours pas mariée ?" "Et toi, toujours pas divorcée ?"