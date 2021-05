Les covers d’albums de rap revisitées en version Lego

Grâce à Instagram, les artistes peuvent facilement laisser parler leur créativité et partager leurs créations avec le plus grand nombre. Découverte d'un compte original qui mêle Lego et rap.

Waheed Madad Khan est un artiste avec deux passions qui, a priori, semblent plutôt opposées : la musique rap et les figurines Lego. C’était sans compter sur l’imagination débordante de cet artiste qui a voulu découvrir à quoi ressembleraient ses rappeurs préférés s’ils avaient vécu dans le monde des Lego. Sur Instagram, il a posté de nombreuses œuvres numériques représentant des rappeurs tel que Kanye West, Mac Miller ou encore Travis Scott en figurines Lego. Comme le succès a rapidement été au rendez-vous auprès de la communauté des fans de rap, Waheed Madad Khan a décidé d’aller plus loin en proposant de revisiter les plus célèbres pochettes d’album des rappeurs : The Weekend, Franck Ocean, Kendrick Lamar… Un moyen original de partager ses coups de cœur musicaux avec ses abonnés. "Des années plus tard, j’écoute toujours cet album et je suis impressionné par la façon dont il est bien construit et intemporel. Si vous ne l’avez pas encore fait, prenez les derniers jours de l’été pour écouter et apprécier cet album" écrit Waheed Madad Khan sous la pochette revisitée de "Blond" du rappeur Franck Ocean.

Si vous aimez découvrir des artistes originaux sur Instagram, nous vous conseillons également les comptes suivants : "Oh Pét. Art", qui propose des "mèmes" rigolos réalisés à partir de tableaux ; "Les tribulations de Marie", qui vous apprend l’art de l’aquarelle ; l’artiste "Lucas Zanatto", qui partage avec ses abonnés de drôles animations ou encore "Picol’Art", qui vous apprend à apprécier l’art comme on déguste un bon verre de vin. Bon amusement !

