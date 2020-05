"Les caractères", un compte Instagram plein d'humour, star du confinement

La comédienne Lison Daniel et son compte Instagram "Les caractères" ont fait un véritable carton durant le confinement. En particulier la vidéo d’une certaine bourgeoise française…

Sur ce compte Instagram humoristique, vous allez découvrir une multitude de personnages, incarnés par une seule et même personne : Lison Daniel. La Marseillaise de 27 ans utilise des filtres déformants pour changer de physique en fonction du personnage joué. "Ce n’est pas tant l’idée de m’enlaidir qui me plaît, mais plutôt la possibilité d’incarner des personnages très différents de façon efficace et réaliste. J’aurais pu me maquiller ou me mettre des perruques, mais ça demande du temps pour être convaincant " explique Lison Daniel à ToutMa. La plupart des filtres qu’elle utilise sont issus de Snapchat. La comédienne en crée aussi elle-même, grâce à son frère qui lui a appris à en fabriquer.

Isabelle grande bourgeoise confinée à Saint-Lunaire, Yvan un psy slave, Julien le Marseillais à l’accent bien prononcé, Gaëtan professeur au conservatoire, Rebecca actrice raté… Tous les types de métiers et de caractères sont représentés. Ces personnages sont inspirés de vraies conversations volées dans le métro ou en terrasses de cafés. Lison Daniel écoute la manière dont les gens parlent et essaie de reproduire le plus fidèlement possible leurs tics de langage et leurs expressions pour rendre ses personnages les plus crédibles possible.

Les caractères de Lison Daniel ne sont cependant pas nés durant le confinement explique la comédienne à ToutMa : "En 2017, les filtres ont commencé à faire leur apparition sur les réseaux sociaux. Ma cousine Laura Daniel (@laura_disegna sur Instagram) travaillait à Venise à cette époque, alors, pour prendre des nouvelles, se faire rire, on s’envoyait des vidéos avec ces filtres. En les voyant s’accumuler sur notre téléphone, on s’est dit que ce serait super de les avoir toutes sur une page Instagram, comme une bibliothèque de personnages. Puis on l’a appelée Les Caractères en référence au livre de La Bruyère qui est un ensemble de réflexions et de portraits de la noblesse du XVIIe siècle."

Depuis 2018 Lison Daniel tient le compte seule. Le confinement a été un accélérateur pour cette comédienne qui est passée de 20.000 à 142.000 abonnés. Au total, plus de 330 vidéos de 1 minute sont disponibles sur son compte Instagram et composent sa "bibliothèque de personnages". De quoi vous occuper un bon moment !