"Les baladeurs", le podcast qui va vous faire voyager sans bouger de votre salon

Les vacances sont déjà finies ou touchent bientôt à leur fin et pourtant vous n’avez qu’une idée en tête : repartir. Si vos prochains congés sont dans quelques semaines, voire quelques mois et que vous n’avez pas la patience d’attendre pour découvrir d’autres contrées, nous avons trouvé de quoi vous remonter le moral : écouter le podcast "Les baladeurs".

Voyager par procuration, c’est ce que vous propose le podcast "Les baladeurs". Attention, il ne s’agira pas de se prélasser simplement sur une belle plage paradisiaque. Non, "Les baladeurs", c’est le podcast des grands voyageurs, des aventuriers, ceux qui n’ont pas peur de sortir des sentiers battus et c’est ça qu’on aime encore plus, découvrir la folie et la beauté de ces voyages qu’on n’oserait peut-être pas faire nous-même.

Le podcast "Les Baladeurs" est né durant l’été 2018 par le magazine indépendant "Les Others". Chaque mois, un nouvel épisode sort. Il explore en profondeur le voyage d’un aventurier des temps modernes. Chaque épisode est donc raconté par un narrateur différent. Ces conteurs d’un jour partagent avec vous leurs meilleurs et pires souvenirs de voyage sans que vous n’ayez à bouger de votre bureau.

Vous irez par exemple surfer sur les vagues géantes avec Justine Dupont, surfeuse de l’extrême ; vous irez vous balader dans les entrailles d’une avalanche avec Laurence de Ferrière, alpiniste novice qui a franchi les sommets de l’Himalaya ; vous voyagerez aussi à bord d’un chalutier avec Romain Delahaye, musicien parti enregistrer les sons de la mer… Bref, vous l’avez compris, "Les Baladeurs" vous proposent des voyages insolites et bien souvent extrêmes. Ces aventuriers partagent avec vous l’aspect technique de leur voyage, les anecdotes, leur ressenti, les émotions qu’ils ont pu ressentir durant leur échappée. " Je ne veux pas qu’ils expliquent leurs exploits ou leurs records… Je ne cherche pas à capter la performance mais leurs ressentis, ceux qui ont marqué leur mémoire" explique Camille Juzeau, la réalisatrice à Télérama.

Vous serez pris en haleine par le récit de leurs aventures. Avec eux, vous claquerez des dents dans la neige, vous suerez sous la chaleur plombante du désert, vous aurez peur, vous rigolerez, vous serez émerveillés par la beauté des paysages qu’ils vous décriront.

Le tout est extrêmement bien réalisé et raconté et on adore l’ambiance musicale qui vous prend par la main pour vous emmener dans ce voyage auditif. On en redemande.

Tous les épisodes du podcast "Les Baladeurs" sont à retrouver sur le site du podcast, sur Apple Podcast et sur Spotify.