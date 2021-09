"Les Anonymes" sont de retour pour une deuxième saison encore plus déjantée

C’est la bonne nouvelle du lundi : la web série "Les Anonymes" est de retour pour une saison 2 ! Les ingrédients sont les mêmes : de l’humour, des thèmes de réunion déjantés et une belle mise en valeur des talents belges issus de la scène du Stand Up…

En saison 1 on avait beaucoup ri en découvrant les réunions secrètes des "Misogynes Anonymes", des "Complotistes Anonymes" ou encore les "Philosophes Bourrés Anonymes"… La saison 2 de cette web série écrite par des humoristes de Stand Up semble aussi déjantée que la première, pour notre plus grand bonheur.

On a discuté de la saison 2 avec l’humoriste Emilie Croon, l’une des trois plumes des "Anonymes".

RTBF Culture : Pour ceux qui n’auraient pas vu la saison 1 des "Anonymes", tu nous rappelles le concept ?

Emilie Croon : "On s’est inspiré des réunions des 'Alcooliques Anonymes' en déclinant le concept avec toutes les réunions possibles et imaginables dont on ne parle jamais et qui pourraient exister… Enfin, surtout dans nos imaginations ! (rires) Les ingrédients sont simples : un cercle, des chaises et des confessions pour vaincre les addictions les plus inattendues. Dans la saison 1 par exemple on avait "Les misogynes Anonymes", "Les Connards Anonymes" ou des sujets plus absurdes comme "Les Qui Aiment Bien Débrancher des Trucs Anonymes". Ce qui est génial c’est qu’il s’agit d’un concept que l’on peut décliner à l’infini… D’où la saison 2 ! Par contre, on a vraiment voulu élever encore d’un cran le niveau d’écriture, de jeu et de réalisation. Parmi les nouveautés de cette saison 2, il y a le lieu : les Anonymes se réunissent dans un nouvel endroit. Cette fois, ils se donnent rendez-vous dans la cave de la Tricotterie à Saint-Gilles."

Un cercle, des chaises et des confessions pour vaincre les addictions les plus inattendues.

RTBF Culture : Comment avez-vous sélectionné les thèmes de cette deuxième saison ?

Emilie Croon : "Dans la saison 2 on avait envie de traiter de thèmes qui parlent sans doute plus aux gens, ce qui ne nous empêche évidemment pas de continuer à partir en vrille au niveau des blagues ! On a donc travaillé sur des thèmes comme "Les Professeurs Anonymes" ou encore "Les Psychologues Anonymes". Vous trouverez tout de même quelques thèmes farfelus comme "Les Divinités Grecques Anonymes"… Pour écrire les épisodes, nous sommes trois auteurs : Gaëtan Delferrière, Florent Losson et moi-même. Certains thèmes sont inspirés de notre quotidien, d’autres des commentaires des téléspectateurs laissés sous les épisodes de la saison 1 ! Et comme il nous restait encore trop d’idées on a aussi refait deux épisodes "en rafales". C’est-à-dire que ce sont deux épisodes composés d’une dizaine de petites réunions d’Anonymes pour lesquelles on a écrit seulement quelques blagues par sujet. Ce sont des thèmes complètement loufoques qu’on ne pouvait retrouver que là et c’est franchement drôle."

RTFB Culture : Au casting de la saison 1, en plus des humoristes on retrouvait des invités surprise, c’est encore le cas en saison 2 ?

Emilie Croon : "Le casting est le même ! Pour jouer les anonymes on retrouve : Farah, Florent Losson, Gaëtan Delferière et moi-même mais aussi Inno Jp qui incarne toujours aussi bien le médiateur. Par contre, tous les invités sont différents de la saison 1. Pour cette saison on va accueillir : Guillermo Guiz, Lisa Delmoitiez et Fanny Ruwet… Mais aussi des talents français comme Julien Santini et Alexandra Pizzagali. On a essayé de trouver un bon équilibre entre des invités dont le talent et la renommée ne sont plus à prouver mais aussi des talents émergents dans lesquels on croit."

RTBF Culture : Si Emilie Croon pouvait assister à l’une de ces réunions anonymes pour de vrai, laquelle ce serait ?

Emilie Croon : "En ce moment, je dirai que j’assisterai bien à une réunion des "Célibataires Anonymes". Pour comprendre pourquoi, je vous conseille d’aller voir l’épisode."

La saison 2 sera disponible dès ce mardi 21 septembre sur Auvio, Youtube et Facebook !