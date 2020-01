Les affiches des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo sont magnifiques

Le Comité d’organisation de TOKYO2020 a dévoilé les affiches officielles des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo et ce sont de véritables œuvres d’art.

Bien que les Jeux Olympiques de Tokyo ne démarreront pas avant le 24 juillet prochain, les célébrations autour de cet événement international ont déjà démarré au Japon. Cette semaine on a donc pu découvrir les magnifiques affiches officielles de ces Jeux Olympiques et Paralympiques.

Les affiches olympiques ont pour habitude de représenter visuellement l’histoire et l’identité de chaque édition des Jeux Olympiques. Elles témoignent aussi du contexte social et politique de leur époque et permettent de mettre en avant le talent artistique et créatif du pays hôte.

Pour réaliser ce travail, le Comité d’organisation a fait appel au talent de célèbres mangakas, de calligraphes, de photographes, de designers, de peintres et de plusieurs jeunes personnalités du monde de l’art japonais.

Pour découvrir toutes les affiches, rendez-vous sur le site officiel des JO2020.