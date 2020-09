Léonard de Vinci au coeur d'un film documentaire

Un film événement autour de l’oeuvre de Léonard de Vinci sera bientôt projeté sur les grands écrans de Belgique, France et plus de 60 autres pays.

L’année passée, le musée du Louvre à Paris a accueilli une exposition exceptionnelle autour de Léonard de Vinci qui a été un véritable "blockbuster" puisqu’elle a atteint le nombre record de plus de 1.1 millions de visiteurs. Dans le cadre de cette exposition, le musée s’est associé à Pathé et au réalisateur Pierre Huber-Martin pour réaliser un film documentaire à destination du cinéma autour de l’œuvre de Léonard de Vinci.

Le film s’intitule "Une nuit au Louvre : Léonard de Vinci" et vous emmène durant une heure trente dans un long voyage au cœur de la vie et de l’oeuvre d’un des artistes les plus prolifiques de la Renaissance. Le film vous fera même visiter les couloirs du plus célèbre musée de la capitale française durant la nuit, donnant à voir des images exceptionnelles.

Les commissaires de l’exposition, Louis Frank et Vincent Delieuvin, qui ont tout de même préparé l’exposition pendant plus de 10 ans, sont à la base des explications et commentaires fournis dans le documentaire. Les deux experts de Léonard de Vinci analysent chaque oeuvre minutieusement et vous font redécouvrir ses tableaux les plus connus sous un jour nouveau. Bach, Couperin, Charpentier ou encore Marin Marais ont été choisis pour agrémenter le film d’une ambiance musicale.

Le documentaire, traduit en plus de 30 langues, sera distribué dans plus de 60 pays différents, dont la Belgique. Pour découvrir ce film documentaire chez nous à partir du 16 septembre, rendez-vous à Charleroi et à Verviers, dans les salles où Pathé s’occupe de la distribution du film. A noter que les professeurs qui seraient intéressés par montrer ce film à leurs élèves, peuvent demander l’organisation de projections scolaires dans le cinéma le plus proche de leur école, jusqu’à juin 2021.