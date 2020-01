Le walkman fait son grand retour, une entreprise bretonne en reproduit!

En 2019, le walkman fêtait ses 40 ans. En 2020, il fait son grand retour sur le devant de la scène grâce à une entreprise bretonne qui a décidé de le recommercialiser.

Mulann est la seule entreprise européenne à encore produire des cassettes audio. Il y a quelques mois, nous vous parlions de la cassette audio qui est en train de vivre une seconde jeunesse. Depuis, l’entreprise bretonne a décidé de se lancer dans la production de walkman.

Relancer la production de walkman serait-il une folie dans ce monde ou le numérique a pris le dessus sur l’analogique ? Selon Jean-Luc Renou, le PDG de Mulann, la réponse est non. Le format analogique vient compléter la musique numérique, il est persuadé que les deux peuvent exister côte à côte. "Prenez l’exemple du chauffage : vous avez des radiateurs à la maison, c’est confortable, c’est le numérique. Mais à côté de cela, vous pouvez faire un bon feu de cheminée, on est plus dans le plaisir, c’est la cassette ou le vinyle." peut-on lire dans Forbes.

Le nouveau modèle de walkman sera cependant un peu plus adapté à la technologie actuelle. Vendu au prix de 69€, le nouveau prototype est rechargeable et propose le Bluetooth, ce qui permet de diffuser sa musique sur écouteurs sans fils ou même sur baffles.

Le secteur des cassettes audio est un marché certes de niche, mais qui séduit de plus en plus d’artistes et de particuliers. De nombreux artistes surfent sur la tendance et sortent leur dernier album en version cassette : Indochine, Taylor Swift, Lana Del Rey, Ariana Grande, Kylie Minogue. D’autres artistes se contentent de rééditer leur ancien album sur cassettes comme Artic Monkeys, Metallica et plus récemment Björk.