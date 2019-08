"Le village des secrets", la nouvelle série d'Arte sur fond de thriller

Arte vient de sortir une nouvelle série prenante et réaliste : "Le village des secrets". Laissez-vous séduire par ce thriller angoissant dont l’intrigue se déroule en plein cœur d’un village Tchèque rongé par les trafics et le racisme à l’égard des Roms.

Dans "Le village de secrets" on suit le parcours d’un jeune documentariste à la conscience tourmentée, Lukas se rend à Buchnov, pour faire la lumière sur le lynchage de Denis, un jeune Rom qu’il a connu enfant. Le meurtrier présumé, un simple d’esprit, a été acquitté faute de preuves. Lukas est particulièrement touché par cette affaire car il a lui-même fait subir des brimades à Denis et qu’aujourd’hui il regrette son comportement. Au cours de ses recherches, Lukas va se rendre compte du racisme dont la communauté Rom est victime. Ses recherches vont se révéler difficiles car il se heurte au silence des proches de Denis, du maire et du docteur. Il va aussi être confronté à de lourds secrets : erreurs de jeunesse, trafic de médicaments et de substances toxiques, viol…

Le scénario original de la série "Le village des secrets" a été écrit dans le cadre d’un concours lancé par la télévision tchèque. Etudiants et professionnels étaient invités à participer. Une fois lauréat, le scénario de "Le village des secrets" a été retravaillé par les auteurs tchèques avec l’aide du scénariste américain Harold Hapter (Invasion planète Terre, Star Trek New Generation, Walker, Texas Ranger). Le réalisateur américain a mis un point d’honneur à ne pas véhiculer de clichés concernant la communauté Rom dans la série explique-t-il au Figaro : "Le scénario, qui s’articule autour du meurtre du jeune Denis dans un village de Bohême, s’inspire d’un lynchage perpétré dans le sud des États-Unis, confie-t-il. Nous souhaitions être prudents sur ce que nous montrions. Aussi nous avons fait appel à un consultant rom, afin de briser les préjugés concernant cette population marginalisée."

Au casting on retrouve uniquement des acteurs tchèques, dont Pavel Kriz (Mission impossible : Protocole fantôme), Janek Gregor (Patriot), Jirí Dvorák, Stepánka Fingerhutová (La femme du gardien de zoo) et Barbora Kodetová (Le prince et moi).

Vous savez ce qu’il vous reste à faire si vous aimez les thrillers intriguants et angoissants. "Le village des secrets" c’est aussi l’occasion de s’imprégner de la culture tchèque et rom autrement. Huit épisodes de 50 minutes sont disponibles en replay sur le site d’Arte.