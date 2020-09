Le célèbre studio japonais vient de faire un joli cadeau à ses plus grands fans : il a mis en ligne gratuitement plus de 400 photos tirées de ses films d’animation les plus fétiches.

Bientôt des nouveaux films

Le Studio Ghibli partage plus de 400 photos gratuitement - © Tous droits réservés

Le studio Ghibli prépare son grand retour, pour le plus grand bonheur de ses fans. En 2021, on devrait voir sur les grands écrans "Aya et la sorcière", réalisé par Goro Miyazaki. Le grand maître japonais Hayao Miyazaki est lui aussi en train de préparer un nouveau film d’animation intitulé "Comment vivez-vous ?". Il est en cours de production et la date de sortie n’est par contre pas encore connue. Encore un peu de patience donc…

Pour les fans d’Hayao Miyazaki, star des studios Ghibli, nous vous conseillons ce documentaire en 4 épisodes consacré à sa vie et son art, dont nous vous parlions récemment. Et si vous avez envie de vous replonger dans l’ambiance de ses meilleurs films d’animation, 21 d’entre eux sont disponibles sur une célèbre plateforme de streaming depuis le mois de janvier dernier.