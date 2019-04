Le record de vues sur Youtube à nouveau battu par un groupe de Kpop

BTS (방탄소년단) '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey' Official MV -... BTS (방탄소년단) '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey' Official MV Credits: Director : YongSeok Choi (Lumpens) Assistant Director : Guzza, Jihye Yoon, HyeJeong Park (Lumpens) Director of Photography : HyunWoo Nam (GDW) Gaffer : HyunSuk Song (Real lighting) Art Director : JinSil Park, BoNa Kim (MU:E) Assistant Art Team : YeMin Ahn, lee hyun seoung ,GyuHee Kim (MU:E) Art PD : il ho heo Techno Crane : Haksong Lee (Service Vision) Show Light : SungKeun Ma (A&T light) Visual Creative : Kim Sung Hyun, Lee Sun Kyoung, Kim Ga Eun, Lee Hye Ri Performance Directing: Son Sungdeuk, Lee Byungeun, Lee Doohwan Artist Management : Kim Shin Gyu, Kim Se Jin, Kim Dae Young, Kim Su Bin, Bang Min Wook, Lee Jung Min, An Da Sol, Park Jun Tae BigHit Entertainment. All rights reserved. Unauthorized reproduction is a violation of applicable laws. Manufactured by BigHit Entertainment, Seoul, Korea. Connect with BTS: https://www.bighitcorp.com/ http://twitter.com/BTS_bighit http://twitter.com/BTS_twt https://www.facebook.com/ibighit/ http://www.facebook.com/bangtan.official http://instagram.com/BTS.bighitofficial http://weibo.com/BTSbighit #BTS #방탄소년단 #작은것들을위한시 #BoyWithLuv #MAP_OF_THE_SOUL_PERSONA #MV #Halsey #할시