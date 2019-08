Le 13 septembre prochain, le collectif d'humoristes What The Fun organise sa soirée de gala de rentrée au Théâtre Molière à Bruxelles. Ce sera l'occasion de découvrir le meilleur des humoristes de la nouvelle génération de l'humour!

Le What The Fun c’est la plateforme montante de l’humour belge. Elle organise depuis 4 ans des plateaux d'humoristes dans de nombreux bars et café théâtres à Bruxelles et en Wallonie. La plateforme permet non seulement à la nouvelle génération d'humoristes de s’essayer et s’exercer, mais elle offre également au public l’occasion de découvrir cette discipline encore peu connue qu’est le stand up. "Le public Belge aime le stand up mais ne le sait pas encore, c'est la mission du What The Fun de lui apprendre !" expliquent Rudy Lejeune et Raphaël Schröder, les fondateurs du What The Fun. En 4 ans d'existence, les fondateurs ont déjà organisé plus de 150 soirées de stand-up durant lesquelles plus d'une centaine d'humoristes de tous niveaux ont pu jouer.

En organisant ce gala de rentrée, le What The Fun passe à un niveau supérieur explique Rudy Lejeune, co-fondateur: " Produire des spectacles dans un théâtre nous permet de promouvoir fièrement le travail de nos artistes ! " La line-up de la soirée est effectivement attrayante. Vous pourrez y voir Fanny Ruwet, PE, SUM, Farah, Inno JP, Denis Richir et François Guedon. Le tout sera présenté par Dena, également humoriste et maître de cérémonie de la soirée. "Le Grand Pestacle c’est notre Gala d’ouverture. C’est une manière pour nous de lancer en grande pompe notre 5e saison avec ce qu’il se fait de mieux en termes d’humour. Ces 7 humoristes professionnels et habitués de nos scènes nous font le plaisir de venir fêter le retour du What The Fun. Et bien sûr, vous êtes tous invités à la fête !"

Bloquez la date dans votre agenda: Le 13 septembre au Théâtre Molière à Bruxelles.

Plus d'informations sur www.whatthefun.be