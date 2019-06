Le premier parcours de street-art au monde inauguré à Paris

Boulevard Paris 13 by Galerie Itinerrance (Official Video) - 13/06/2019 « Boulevard Paris 13 », un parcours de Street Art, initié par la Galerie Itinerrance : actuellement 32 fresques visibles sur le Boulevard Vincent Auriol, devenu le support de 26 artistes urbains de 14 nationalités différentes. Un projet d'art urbain hors normes et ouvert gratuitement au grand public. Cette expérience pérenne, gratuite et ouverte à tous est née de la volonté conjointe de Mehdi Ben Cheikh de la Galerie Itinerrance et Jérôme Coumet, Maire du 13e, de faire du 13e arrondissement de Paris le plus grand musée de Street Art à ciel ouvert. Un nouveau concept de musée qui s’enrichit année après année de nouvelles œuvres, profondément ancré dans l’espace urbain, et réunissant sur cet axe du 13e arrondissement parisien les grands noms, français et internationaux, du Street Art : Shepard Fairey, Invader, D*Face, Seth, Conor Harrington, Hush, Daleast, Add Fuel, C215, BTOY, Cryptik, Tristan Eaton, Ethos, Faile, HowNosm, Inti, Jana&JS, David De La Mano, Maye, M-City, Pantonio, Roa, Sainer, ST4, Stew, et Vhils. Video credit : Milan Poyet / Vigie Production