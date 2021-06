Le Petit Prince parle écologie dans un nouveau podcast

"Dessine-moi un mouton". La plus célèbre réplique du conte d'Antoine Saint-Exupéry a été transformée en "Dessine-moi le monde de demain", titre d'un nouveau podcast imaginé et conçu par la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse.

Le 29 juin, aura lieu la Journée internationale du Petit Prince. A cette occasion, il devient l'ambassadeur de l'écologie positive à travers un podcast qui a pour but de sensibiliser petits et grands. Le podcast s'appelle "Dessine-moi le monde de demain" et a été lancé fin mai. Il s'agit d'un nouveau programme audio qui propose une série de portraits de personnalités qui agissent, chacune dans leur domaine, pour la préservation de l'environnement.

Explorateur, comédien, activiste, Entrepreneur, tous et toutes partagent la même ambition : inspirer le vent du renouveau et œuvrer ensemble pour le monde de demain.

Le premier épisode, en ligne depuis le 25 mai, tend le micro à Camille Le Gal, co-fondatrice de l'entreprise de mode écoresponsable Fairly Made, pendant une vingtaine de minutes au cours desquelles elle revient sur son parcours professionnel, ses sources d'inspiration, sa vision de "l'écologie positive"... ainsi que sur son passage préféré du Petit Prince !

En donnant la parole à celles et ceux qui changent le monde pour inspirer toutes les générations. Parmi les invités, on retrouve un Belge: le comédien Felix Radu!

Les prochaines personnalités à découvrir:

Louis Albert de Broglie (militant écologiste) : 11 juin

Camille Etienne (militante écologiste) et Félix Radu (comédien) : 14 juin

Franziska Gsell (Directrice Marketing IWC) : 18 juin

Raphaël Domjan (éco-explorateur): 21 juin

Justine Hutteau (co-fondatrice de Respire) : 24 juin

Marc Valmassoni (Surfrider Foundation Europe) : 28 juin

Depuis le 2 juin, une campagne de financement participatif est en cours pour soutenir le travail de Surfrider et sensibiliser le grand public à la sauvegarde des océans, notamment à travers la création d'outils pédagogiques estampillés de l'univers graphique du Petit Prince.