Le monde de l'art s'amuse aussi avec le #DollyPartonChallenge

Le #DollyPartonChallenge est partout sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Les plus grandes stars se sont amusées avec ce challenge, mais pas que ! Les musées et les artistes du monde entier ont aussi joué le jeu, pour le plus grand plaisir des amateurs d’art.

Le #DollyPartonChallenge consiste à poster sur Instagram un montage photo reprenant 4 photos de profil différentes selon Facebook, Tinder, Instagram et Linkedin. Ce challenge a été lancé par la chanteuse country Dolly Parton elle-même qui ne pensait sans doute pas que ce montage allait devenir viral. En quelques jours à peine, les plus grandes stars ont repris le principe des quatre photos de profil : Céline Dion, Will Smith, Oprah Winfrey, Ellen De Generes, Janet Jackson et bien d’autres encore.

Les artistes, les galeries et les musées ont emboîté le pas et ont également joué le jeu du #DollyPartonChallenge : le Musée d’Orsay, le Museum of Fine Arts, le MET, the Art Gallery of Ontario, le New-York Historical Society Museum… Les community Manager des musées sont nombreux à avoir relevé le défi avec beaucoup d’humour et de créativité. On vous laisse apprécier le résultat ci-dessous.