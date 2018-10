“Le Monde Brûle”, la BD dystopique sur Instagram

Diffusée au compte-goutte sur le réseau social, la bande dessinée lancée en juillet 2018 crée une trame de plus en plus délirante et inquiétante.

Dans un monde dystopique guidé par des intelligences artificielles, 70 millions des individus sont pauvres et seuls quelques privilégiés tirent leur épingle du jeu en vivant dans le “dôme”. Gilles et J-M en font partie. Ils sont développeurs, trentenaires : des clichés ambulants de la “start-up nation”. Entre deux bouffées de cigarette électronique, ils ont imaginé une application à destination des “inemployés” (un euphémisme pour désigner les personnes pauvres) qui connecte leurs cerveaux pour qu’ils trouvent l’amour et oublient dans le même temps leur condition. Très vite, l’app cynique qui fonctionne comme un “Tinder anti-social” attire l’attention du comité d’éthique pour une société plus responsable, géré par des intelligences artificielles. Les deux développeurs fainéants vont devoir travailler plus que d’habitude pour mettre sur pied l’application et effectuer les changements demandés par les IA, mais l’un d’eux croise le chemin d’un chat, alors que tous les animaux ont disparu de la Terre.