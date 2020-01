Le meilleur de la scène émergente de l'humour en spectacle ce week-end !

Le What The Fun est de retour pour une nouvelle soirée gala de rentrée à ne pas rater. Direction le Théâtre Molière à Bruxelles ce samedi 4 janvier pour découvrir le meilleur des humoristes de la nouvelle génération de l’humour !

Le What The Fun c’est la plateforme montante de l’humour belge. Elle organise depuis 4 ans des plateaux d’humoristes dans de nombreux bars et cafés-théâtres à Bruxelles et en Wallonie. La plateforme permet non seulement à la nouvelle génération d’humoristes de s’essayer et s’exercer, mais elle offre également au public l’occasion de découvrir cette discipline encore peu connue qu’est le stand up.

Le public Belge aime le stand up mais ne le sait pas encore, c’est la mission du What The Fun de lui apprendre !

En 4 ans d’existence, Rudy Lejeune et Raphaël Schröder, les fondateurs du What The Fun ont déjà organisé plus de 150 soirées de stand-up durant lesquelles plus d’une centaine d’humoristes de tous niveaux ont pu présenter leurs sketchs au public Bruxellois. "À la base nous étions 5 ! Il y avait Rudy et moi et 3 filles qui avaient fait le concours du Kings Of Comedy Club. La première scène était avec elles à qui on avait proposé un peu en dernière minute et elles avaient accepté. Aujourd’hui, sur le groupe Facebook des humoristes de What The Fun, nous sommes 120, mais 67 montent régulièrement sur scène " explique Raphaël Schröder au site Brusselsisyours.

Le gala de rentrée qui a lieu ce samedi 4 janvier est un concept un peu différent, à ne pas confondre avec les soirées habituelles. Ici le What The Fun vous propose sa sélection des meilleurs humoristes du moment et vous invite dans une salle de théâtre magnifique pour une soirée unique. Le principe est simple : mettre à l’honneur la nouvelle vague de l’humour dans une ambiance de Gala avec de la musique live. " Le Grand Pestacle c’est notre grand Gala. C’est une manière pour nous de présenter régulièrement et en grande pompe ce qu’il se fait de mieux en termes d’humour. Ces humoristes professionnels et habitués de nos scènes ainsi que des invités nous font le plaisir de venir fêter la nouvelle année avec le What The Fun" explique Rudy Lejeune.

La line-up de ce samedi est alléchante : Gérémy Credeville, Le Cas Pucine, Jimmy Vandael, Marie-Eglantine, Edouard de Prez, Emilie Croon et Florent Losson. Le tout, présenté par Dena, humoriste qui se produit régulièrement dans les soirées What The Fun.

Si vous ne savez pas quoi faire ce samedi, pensez à réserver vos places ! La soirée a lieu à 20h30 au Théâtre Molière (Gallerie de la Porte de Namur). Les places sont au prix unique de 16€.

Plus d’informations sur www.whatthefun.be