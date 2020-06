Le lac des cygnes dansé dans une baignoire

Les artistes en confinement sont nombreux à avoir eu des idées originales pour pouvoir continuer à pratiquer leur art entre les quatre murs de leur maison. Le chorégraphe britannique Corey Baker en fait partie.

Dans le cadre du programme "Culture en quarantaine" de la BBC, le chorégraphe Corey Baker a revisité le ballet "Le lac des cygnes" de Tchaikovsky en version confinement. Ce classique de la danse classique a plutôt l’habitude d’investir les planches des plus grands opéras du monde entier, la version de Corey Baker prend place dans les salles de bains de ses danseurs. Son intention était de recréer un ballet que chaque danseur pouvait réaliser chez lui. Il s’est donc demandé ce que tous les danseurs avaient en commun dans leur appartement : la salle de bains. "Tout le monde a une douche ou un bain chez soi et j’aime les chorégraphies avec l’eau" explique le chorégraphe à The Guardian.

Pour réaliser ce ballet hors du commun, Corey Baker s’est entouré de danseurs confinés aux quatre coins du monde. Certains n’avaient jamais travaillé avec lui avant : "Nous nous rencontrons et travaillons pour la première fois sur Zoom et nous sommes dans nos salles de bains. C’est à la fois fou et normal. "

Corey Baker s’est lui-même filmé dans sa propre salle de bains afin d’en faire un tuto pour ses danseurs. Ensuite, lors des répétitions à distance, il s’installait dans ses toilettes, afin qu’il puisse se rendre compte de l’espace que les danseurs avaient chez eux pour réaliser les différents mouvements demandés par le chorégraphe. "Si je répétais depuis la cuisine, j’avais trop d’espace et je leur demandais d’exécuter des mouvements qui étaient impossibles dans leurs salles de bains." C’est donc sur le trône qu’il a orchestré à distance ce ballet original.

Chaque danseur s’est filmé avec une l’application Filmic Pro sur son téléphone afin que le rendu final soit le plus professionnel possible. Certains danseurs se sont filmés dans de l’eau colorée, d’autres dans des baignoires remplies de plumes d’oreiller.

La vidéo devrait bientôt être disponible sur le site de la BBC. On a hâte de découvrir le résultat.