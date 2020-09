Le jeu vidéo "Fortnite" s'associe avec BTS pour conquérir l'industrie musicale

Voici un événement qui sera probablement suivi par des millions de fans de K-pop dans le monde. Le développeur Epic Games a annoncé que le boys band sud-coréen BTS dévoilera le nouveau clip de son tube "Dynamite" le 25 septembre prochain dans le jeu vidéo à succès "Fortnite".

Le clip vidéo de "Dynamite", dans lequel RM, Jin, J-Hope, Suga, Jimin, V et Jungkook se livreront à une chorégraphie élaborée sur leur premier single en anglais, sera diffusé depuis la scène principale de l’île Fête Royale de "Fortnite".

Un mode de jeu sans violence où les 350 millions de joueurs inscrits au populaire jeu vidéo ont déjà pu assister à des concerts de Dillon Francis, Steve Aoki, Travis Scott et Marshmello. Plus récemment, Dominic Fike et Anderson. Paak ont interprété certains de leurs tubes sur la scène virtuelle de l’île Fête Royale dans le cadre de la série de concerts "Spotlight".