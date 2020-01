Le Getty Museum de Los Angeles propose 300 ouvrages dédiés à l'art à télécharger gratuitement dans sa bibliothèque virtuelle

Avis aux amateurs d’art : plus de 300 livres d’art sont accessibles en entier et de manière légale sur le site du Getty Museum.

Le Getty Museum, situé à Los Angeles, propose depuis 2014 une bibliothèque virtuelle dédiée aux livres d’art. Au total, plus de 300 ouvrages sont disponibles gratuitement et en entier sous format PDF. Tous ont été tirés des archives de Getty Publications. Le responsable des publications numériques de la bibliothèque a déclaré au site Hyperallergic que les livres ont déjà été téléchargés 398.058 fois à ce jour, ce qui montre un certain intérêt pour la démarche du musée.

Le but de cette bibliothèque virtuelle est d’avant tout d’éviter la perte d’ouvrages dédiés à l’art. Nombre d’entre eux ne sont jamais réédités explique le responsable des publications numériques du Getty Museum au site Hyperallergic : "Si la réimpression n’a pas de sens financier et que le livre est épuisé, l’auteur original ou un autre éditeur peut choisir de prendre les rênes et de publier une nouvelle édition, mais le plus souvent, le livre va en quelque sorte disparaître. Ce n’est pas un destin que l’on veut voir pour ses livres et, heureusement, au Getty (...) nous avons pu trouver une alternative. Nous avons résolu certains problèmes juridiques et de droits d’auteur pour publier des PDF des livres originaux, afin que quiconque puisse les lire et les télécharger 100% gratuitement. "

Architecture, photographie, art décoratif, peinture, illustration, histoire de l’art, archéologie, art moderne... La liste des ouvrages disponibles est diverse et variée dans les styles et les ouvrages présentés traversent les époques. La plupart des ouvrages proposés sont en anglais, notez que la bibliothèque virtuelle contient aussi des volumes traduits en espagnol, en français, en japonais et quelques autres langues. Le musée compte bien continuer à alimenter d’autres titres cette bibliothèque virtuelle, pour le plus grand plaisir des passionnés d’art !