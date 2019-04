"Le deuxième texte" le podcast dédié à l'actualité littéraire féministe

"Le Deuxième texte" est un podcast mensuel proposé par Slate qui décortique l'actualité littéraire féministe. Le but est de partager des idées de voix inspirantes afin de voir le monde autrement.

Le podcast s’appelle " Le Deuxième texte ", un jeu de mot qui fait référence à Simone de Beauvoir et son livre féministe " Le deuxième sexe ". Cette émission qui sort une fois par mois est proposée par trois journalistes françaises: Aude Lorriaux, journaliste Slate, Nassira El Moaddem, journaliste indépendante et Marie Kirschen, journaliste et rédactrice en chef de la revue lesbienne "Well Well Well".

" On aimerait beaucoup être des passeuses d’idées neuves, d’écrivaines françaises mais aussi d'idées venues d’autres continents afin de voir le monde d’une autre manière " explique Nassira El Moaddem. Ce podcast, il faut le voir comme une sorte de boîte à outils pour comprendre un monde en chantier où les rapports entre les femmes et les hommes n'ont jamais été autant bousculés.

Les trois journalistes parlent de voix inspirantes et surtout d'idées: " Des idées neuves, qui changent la vie, des idées qu'on a oubliées. Des idées qui font voir le monde autrement et qui donnent envie d'agir, qui provoquent des révoltes et de l'indignation. Le deuxième texte c'est bien plus qu'un podcast de livres, c'est une boîte à concepts féministes, une boîte à outils pour construire le monde de demain. Nos marteaux et nos tournevis, ce sont les mots. " ce sont les mots des trois journalistes qu'on peut entendre dans le teaser du podcast.

" Le Deuxième texte " vous donne rendez-vous une fois par mois sur Soundcloud, Apple podcast ou votre application de podcast préférée. Le premier épisode est sorti le 12 mars.