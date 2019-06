Le couple Obama signe avec Spotify pour lancer une série de podcasts

Après avoir passé un accord avec Netflix pour produire une série de documentaires, le couple Obama et leur société de production Higher Ground, signe avec Spotify pour produire une série de podcasts.

Le géant Suédois du streaming vient de signer un contrat avec la société Higher Ground, une boîte de production appartenant au couple Michelle et Barack Obama. Ce partenariat a été annoncé dans un communiqué de presse commun : " Nous sommes enthousiastes […] parce que les podcasts offrent une opportunité extraordinaire d’encourager un dialogue constructif, faire sourire les gens et les faire réfléchir et, espérons-le, nous rapprocher un peu les uns des autres " a commenté l’ancien président des Etats-Unis.

Si le communiqué ne précise pas encore les contenus qui seront proposés par la société de production Higher Ground, Michelle Obama a quant à elle insisté sur : " l’opportunité que présente ce partenariat de donner de l’écho aux voix qui sont trop souvent ignorées ou réduites au silence". Si le couple Obama produit des podcasts dans la même lignée que les contenus Netflix qu’ils comptent proposer, on imagine que ceux-ci mettront en avant des valeurs tels que la diversité, la démocratie, la défense des droits civiques ainsi que le rassemblement des communautés.

Ce partenariat va clairement différencier Spotify de ses principaux concurrents, à savoir Deezer et Apple Music. Le couple Obama fait partie des voix qui comptent le plus dans le monde selon Dawn Ostroff, le responsable des contenus de la plateforme : " c’est un privilège de travailler avec eux pour identifier et partager des histoires qui seront une source d’inspiration pour notre public mondial qui vient sur Spotify pour son contenu unique et exceptionnel ".

Spotify a décidé de s’engager dans le domaine du podcast en investissant 500 millions de dollars pour racheter les studios Gimlet Media et Parcast ainsi que Anchor, une plateforme d’hébergement et de diffusion de contenus audio. Sur ces trois dernières années, le podcast a connu un regain d’intérêt aux Etats-Unis, le nombre d’auditeurs américains écoutant des podcasts a augmenté de 35%, selon une enquête de la société de données statista.com.