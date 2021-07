"Le Coeur sur la table", le fascinant podcast qui explore la révolution romantique

Après "Les Couilles", Victoire Tuaillon pose "Le Coeur sur la table" dans un nouveau podcast fascinant sur la révolution romantique.

Lancé en février dernier, le podcast "Le Coeur sur la table" de Victoire Tuaillon produit par Binge Audio, connaît un véritable succès. Il cumule en quelques mois seulement plus d’1.4 millions d’écoutes !

Des podcasts qui parlent d’amour et de relations, il en existe des tas. Alors pourquoi écouter "Le Coeur sur la table"? Parce que c’est un podcast qui explore la future révolution romantique à la façon d’un documentaire. Avec "Le Coeur sur la table", Victoire Tuaillon déconstruit toutes les idées reçues que l’on peut se faire de l’amour et des relations. Elle apporte des éléments de réflexion grâce à un savant mélange de témoignages, d’interviews d’experts et d’introspection personnelle.

Parce que s’aimer est l’une des façons de faire la révolution.

"Comme on ne va pas attendre la fin du patriarcat pour s’aimer, il nous faut questionner nos relations, et les modèles sur lesquels elles reposent : peut-on être hétéro et féministe ? Pourquoi les mythes romantiques justifient la violence amoureuse ? Comment la socialisation de genre (être une " vraie " femme, être un " vrai " homme) façonne nos capacités à aimer et à prendre soin ?" s’interroge Victoire Tuaillon, l’auteure du podcast. Ce travail de recueil de témoignages s’est accompagné d’une importante recherche théorique : deux ans de lecture de thèses, essais et articles sur l’amour, la monogamie, l’hétérosexualité et d’entretiens avec des experts et activistes qui travaillent sur ces sujets.

Bientôt un livre !

Vous avez aimé le podcast et vous souhaitez aller plus loin dans les recherches sur le sujet ? Bonne nouvelle ! Vu le succès du podcast, Victoire Tuaillon a décidé de sortir un livre, en cours de financement sur Ulule. Celui-ci devrait sortir en octobre prochain. Dans ce livre, on retrouvera tout ce qu’on a déjà pu entendre dans l’émission, ainsi que les sources et ressources complémentaires, et de très nombreux témoignages inédits reçus à la suite de la diffusion de la première partie de la saison. La diffusion du podcast a en effet valu à Victoire Tuaillon de voir sa boîte mails déborder de témoignages en tous genres. Preuve que le sujet intéresse et interpelle.

Le passionnant podcast "Le Coeur sur la table" est à écouter ici.