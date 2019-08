Le chanteur des "Talking Heads" lance le webzine "Reasons to be Cheerful", un média qui ne partage que des bonnes nouvelles

David Byrne, le chanteur du groupe "Talking Heads", vient de lancer le webzine "Reasons to be Cheerful", un magazine en ligne qui ne partage que des bonnes nouvelles.

David Byrne a eu l’idée de lancer ce média 100% positif, un matin, après avoir lu les mauvaises nouvelles dans la presse quotidienne : "On a souvent l’impression que le monde va droit en enfer. Je me lève le matin, je regarde le journal et je me dis : 'Oh non !' Je suis souvent déprimé pendant une demi-journée après avoir lu le journal. C’est pourquoi, en tant que remède, et éventuellement en tant que thérapie, j’ai commencé à recueillir les bonnes nouvelles" a-t-il expliqué dans un communiqué de presse.

"Nous racontons des histoires qui révèlent qu’il existe, en fait, un nombre surprenant de raisons de se sentir heureux."

"Reasons to be Cheerful" est un projet éditorial qui va se développer avec le temps. Le webzine couvre de nombreux sujets, tels que la santé, la culture, la science et la technologie, le climat, l’énergie, l’économie... Vous pourrez y lire des articles, des récits de recherches, des reportages ainsi que des essais personnels. Le magazine comprendra éventuellement des vidéos, des podcasts et des événements en direct. Il s’agit du premier projet de la fondation à but non lucratif Arbutus Foundation de Byrne.

Ce nouveau média en ligne a été créé afin d’essayer de trouver une sorte d’équilibre entre les nouvelles négatives et positives qui régissent le monde. "Nous essayons de montrer que les choses ne sont peut-être pas aussi mauvaises que nous le pensons" explique le chanteur des "Talking Heads". Pour lancer le projet, David Byrne s’est entouré de Christine Mc Laren et Will Doig, qui apportent à ce projet leurs expériences dans diverses grandes rédactions (Monocle, Metropolis, The Globe and Mail et The Guardian). " 'Reasons to be Cheerful' a pour objectif de nous inspirer, nous pousser à devenir curieux, à savoir comment le monde peut être meilleur et à nous demander comment nous pouvons participer à ce changement" explique le créateur du site.

En tête de cet article vous pouvez découvrir la vidéo de présentation du projet, partagé sur la page Facebook de "Reasons to be Cheerful".