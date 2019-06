Le célèbre professeur Robert Langdon de Da Vinci Code va avoir droit à sa série préquel

INFERNO Bande Annonce VF (Tom Hanks, Omar Sy - Da Vinci Code, 2016) - 16/10/2016 Dans "Inferno", le célèbre expert en symbologie suit la piste d’indices liés au grand Dante lui-même... ★ Les MEILLEURS Thrillers ICI ► https://goo.gl/Iow5yO ★ Abonne-toi à la chaine Youtube ► https://goo.gl/zqsTO4 Dans "Inferno", le célèbre expert en symbologie suit la piste d’indices liés au grand Dante lui-même. Robert Langdon se réveille dans un hôpital italien, frappé d’amnésie, et va devoir collaborer avec le docteur Sienna Brooks pour retrouver la mémoire. Tous deux vont sillonner l’Europe dans une course contre la montre pour déjouer un complot à l’échelle mondiale et empêcher le déchaînement de l’Enfer... INFERNO Bande Annonce vf Un film réalisé par Ron Howard Avec Tom Hanks, Felicity Jones, Irrfan Kahn, Omar Sy, Sidse Babett Knudsen. Date de sortie au cinéma en France : 9 novembre 2016 Genre : Mystère, Thriller INFERNO Bande Annonce vf © 2016 - Sony Pictures Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas rater la bande annonce VF ou VOST du moment ainsi l'extrait vidéo ou scène des films français et internationaux à l'affiche. Filmsactu : un point complet sur l'actu cinéma, DVD & Blu-Ray !