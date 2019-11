Le célèbre artiste JR est à la recherche de nouveaux talents pour intégrer sa formation "Art et Images"

Douze artistes vont avoir la chance de pouvoir intégrer la première section "Art et images" lancée au sein de l’école gratuite Kourtrajmé par le célèbre artiste JR. Si cela vous intéresse, vous avez jusqu’au 29 novembre pour tenter votre chance…

Plus besoin de présenter JR, cet artiste contemporain français mondialement reconnu pour sa technique particulière qui allie collage et photographie. Autodidacte, l’artiste lance une toute première promotion "Art et images" qu’il va lui-même coacher à l’école gratuite de cinéma Kourtrajmé à Montfermeil.

C’est sur son compte Instagram que l’artiste a publié l’appel à candidature pour recruter douze artistes : "J’ai rejoint mon ami @ladjly pour vous démontrer qu’il existe une alternative et vous transmettre, avec mon équipe pédagogique, toute mon expérience d’autodidacte, reposant sur mon envie de créer et de voir mes œuvres exister." L’artiste explique dans la suite de son message qu’il ne faut pas spécialement être photographe pour rejoindre la formation : "Gratuite, la section Art et Image est ouverte à ceux qui sont déterminés à devenir artistes. Centrée sur la photographie, elle reste ouverte à des profils qui utilisent d’autres mediums comme la peinture ou le dessin par exemple. Toutes les candidatures seront étudiées avec la plus grande attention."

Le contenu de la formation n’est pas encore tout à fait défini, mais l’artiste promet déjà d’ouvrir son prestigieux carnet d’adresses aux futurs étudiants. " Je vais faire venir Naomi Campbell, pour leur apprendre à gérer un shooting photo ou encore la villa Médicis de Rome pour leur apprendre à présenter un dossier " explique JR au journal Le Parisien. Des cours théoriques ("d’histoire de l’art, de création littéraire, sur la théorie des couleurs, ou la prise de parole en public") et pratiques (sur "le processus de chambre noire, le dessin de modèles, la photographie documentaire, la conception graphique" seront également dispensés.

La sélection sera drastique puisque seuls douze chanceux pourront participer à cette formation. Elle se fera en accéléré sur six mois à partir de janvier prochain. Pour postuler, les candidats devront remplir un formulaire en ligne, expliquer leur motivation en mille signes, faire une vidéo de présentation de 3 minutes et joindre 1 à 10 images de leur portfolio. Ensuite il y aura un oral devant l’équipe pédagogique et JR. "La douzaine d’étudiants sera donc choisie sans aucune condition de diplômes mais en fonction de ce qu’ils souhaitent exprimer et de leurs intentions artistiques. Ils seront principalement issus des quartiers de la petite et grande couronne parisienne (Grand Paris) et des couches de la population les plus modestes" explique l’artiste sur le site de la formation.

Si cela vous intéresse vous avez jusqu’au 29 novembre pour postuler. Bonne chance !