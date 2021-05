Le Cabaret Mademoiselle organise une mini Pride ce dimanche

Ce dimanche 16 mai, à 14 heures, les artistes du Cabaret Mademoiselle exprimeront leur folie douce dans une version miniature de la Belgian Pride : la Mini MAD Pride !

Pour la communauté LGBTQIA +, le mois de mai rime avec un rendez-vous annuel festif et incontournable : la Belgian Pride ! Privé de cet événement militant en 2020 à cause de la pandémie, le scénario se répète malheureusement en 2021… Les conditions sanitaires ne permettent en effet pas les rassemblements d’une telle envergure et la traditionnelle Belgian Pride n’aura une nouvelle fois pas lieu. "Un grand nombre de personnes regrettent ce moment de joie, de libre expression et de revendication, un instant hors du temps où nous existons plus que jamais sur la voie publique, avec nos droits, nos besoins et nos combats" confie Florian Poullet, cofondateur du Cabaret Mademoiselle.

Pour célébrer cette journée dans le respect des règles sanitaires et se réapproprier l’espace public, le Cabaret Mademoiselle organise la Mini MAD Pride, en accord avec la police locale et la ville de Bruxelles. Ce dimanche 16 mai dès 14 heures, les artistes issu·e·s de disciplines variées drag artists, effeuilleur·se·s burlesques, circassien·ne·s… occuperont la rue du Marché au Charbon dans un défilé coloré et pailleté, en l’honneur de ce mois des Fiertés.

Damoiselles et damoiseaux, ladies and gentlemen, bienvenue, welcome, dans l’univers énigmatique, mystérieux et étrange du Cabaret Mademoiselle…

"On veillera à répartir le public improvisé et limiter les attroupements : ce happening impromptu doit rester léger et sans danger. Les enjeux de la réouverture de la culture et de l’horeca sont des problématiques qui concernent directement le Cabaret Mademoiselle, qui espère que cet événement soit le prélude d’un été haut en couleur : toutes celles de l’arc-en-ciel !" confie Florian Poullet, cofondateur du Cabaret Mademoiselle.

Pour l’occasion, afin de rejoindre le projet "Rainbowcity. brussels", le Cabaret Mademoiselle a fait peindre ses volets aux couleurs de l’arc-en-ciel et inaugure la fresque "Rainbow_Tchinis_" imaginée et réalisée par l’artiste belge Quentin Piron.