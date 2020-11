Le Cabaret Mademoiselle est de retour avec des shows virtuels

Il est vrai que le virtuel ne remplacera jamais l’émotion et l’ambiance d’un vrai show au Cabaret Mademoiselle. Si vous n’avez jamais vécu une telle expérience, imaginez-vous un instant, assis sur un petit tabouret, un bon cocktail à la main, serré contre des inconnus, à 50 centimètres à peine de la scène et des artistes, participant à une pluie d’applaudissements et de cris de joie après chaque show… Alors oui, le virtuel n’a peut-être pas exactement la même saveur, mais libre à vous de vous ambiancer devant le show chez vous ! Car il faut reconnaître que ça fait réellement plaisir de retrouver tous ces artistes talentueux, d’écouter les blagues douteuses de La Veuve et de se prendre une pluie de strass et de paillettes dans les yeux pendant une heure. La captation du show est de qualité, le Cabaret a mis les petits plats dans les grands pour s’intégrer au mieux dans votre salon et on est ravis !

"Votre dose de folie douce vous est désormais livrée à domicile, en vidéo à la demande. 18 performers déjantés peuplent ces épisodes, sans oublier les invités : le Cabaret Mademoiselle continue à promouvoir des artistes de tous horizons car rien ne vaut la solidarité, surtout en ces temps troublés. Plumes, strass et gambettes, le plus interlope des Cabarets vous invite à la fête" explique avec fierté Renaud, le directeur du Cabaret Mademoiselle.

Malheureusement, lors du premier confinement et puis du second, le Cabaret Mademoiselle, comme tous les autres lieux culturels, a dû fermer ses portes. La troupe ne se laisse cependant pas abattre ! Afin de continuer à proposer des spectacles et surtout afin de pouvoir continuer à faire vivre leurs artistes et les équipes, le Cabaret propose depuis deux semaines le "Crazy Cozy Cabaret", un show virtuel en ligne, dont un nouvel épisode est diffusé chaque dimanche.

C’est un lieu unique en son genre, qui prône l’ouverture d’esprit et la tolérance, tous ceux qui ont un jour poussé les portes du Cabaret Mademoiselle pourront vous le confirmer ! Les plus curieux d’entre nous s’y rendent pour s’amuser, rêver, découvrir des artistes de talents et surtout : passer une bonne soirée.

Depuis 2017, le Cabaret Mademoiselle s’est imposé comme une référence de la vie nocturne bruxelloise. Sur fond de cabaret du siècle dernier, le Cabaret Mademoiselle propose habituellement des shows plusieurs fois par semaine avec un maximum de genres, de choses et de gens : des effeuilleuses burlesques, des drag queens et kings, des artistes de cirque, des humoristes et musiciens, le tout dans une joyeuse cacophonie.

Un épisode solidaire ce dimanche

Le Cabaret Mademoiselle est de retour avec des shows virtuels - © Tous droits réservés

Ce dimanche 29 novembre, sera diffusé le troisième épisode du "Crazy Cozy Cabaret". Cet épisode est spécial car il a une dimension doublement solidaire. En effet, une partie des bénéfices engendrés grâce à la vente de billets virtuels, sera reversée à l’association Swim For Life. Une formule permettra également de faire un don direct de 5€ à l’achat d’un accès à l’émission.

"Pour notre troisième émission, nous mettons à l’honneur une association qui nous tient à cœur et qui fait face elle aussi aux déboires coronavirulents" explique Renaud, le directeur du Cabaret. "Le Swim for Life est une initiative que nous soutenons depuis notre ouverture, et depuis bien plus longtemps pour certains d’entre nous. Il s’agit d’un marathon de nage annuel dont les bénéfices sont reversés à des associations de lutte contre le SIDA/IST (aide et prévention) et contre les discriminations envers les personnes LGBT." Si le coronavirus et la fermeture des piscines empêchent de nager, ils n’empêchent pas de récolter des dons de manières différentes. C’est pourquoi le Cabaret s’associe à Swim For Life via son troisième show virtuel.

Le spectacle de ce dimanche sera résolument aquatique annonce le directeur. Retrouvez à l’affiche : Colette Collerette, le Flying Willy et Loulou Velvet, sous la houlette du capitaine La Veuve ! Soyez nombreux au rendez-vous car le Cabaret Mademoiselle et Swim For Life ont besoin de vous !