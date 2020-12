Le Brussels Podcast Festival sera bien de retour pour une seconde édition

Les podcasts vous ont peut-être aidé à tenir le coup durant les différents confinements de 2020. Bonne nouvelle : l’atelier 210 les mettra à l’honneur fin février en maintenant la deuxième édition du "Brussels Podcast Festival". Le rendez-vous est pris pour faire de belles découvertes sonores !

"Le succès de la première édition nous a non seulement ravis, mais également persuadé que nous étions sur un axe de réflexion nécessaire, et avons choisi de poursuivre l’aventure avec cette seconde édition." expliquent les organisateurs du Brussels Podcast Festival. Il est cependant difficile de savoir à quoi ressemblera la situation sanitaire aux dates annoncées du festival (du 25 au 28 février prochain). C’est pourquoi l’Atelier 210 a souhaité confirmer la tenue du festival et a annoncé que celui-ci aurait lieu soit en présentiel ou en semi-virtuel. En fonction des règles en vigueur à ce moment-là, les organisateurs adapteront le festival pour qu’il puisse avoir lieu coûte que coûte.

Au menu de la deuxième édition du Brussels Podcast Festival, on retrouvera comme l’année précédente, une belle diversité de voix et de récits : des écoutes, des enregistrements live inédits, des débats, des installations, des ballades sonores, des spectacles, des ateliers… Pour des raisons sanitaires, l’ouverture internationale du festival sera malheureusement plus timide cette année. Des créations en anglais et en néerlandais seront tout de même proposées.

Nous avons souhaité laisser la parole aux singularités plurielles, aux voix dissidentes et aux récits trop souvent tus.

Les voix multiples qui s’élèveront de cette seconde édition aborderont des thèmes aussi variés que : "les liens sociaux, la justice réparatrice, le travail, le racisme, la mort, les rites et la création artistique, avec pour point commun le besoin viscéral d’explorer les possibles et trouver des alternatives politiques, sociales, écologiques et économiques qui tendent vers plus d’égalité, d’équité, de justesse et de diversité." expliquent les organisateurs.

En plus de vous proposer toutes ces découvertes sonores, le Brussels Podcast Festival organise une compétition dédiée aux podcasts natifs belges. Trois projets distincts seront récompensés dans les catégories suivantes : fiction, documentaire et prix du public. Si vous souhaitez participer, vous retrouverez toutes les informations pratiques sur le site internet du festival. La deadline de remise de projet est fixée au 8 janvier.

En janvier 2021, le programme complet sera annoncé. Vous pourrez le retrouver ici.