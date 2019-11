Laurent Garnier va tourner des plans pour son documentaire lors d'une soirée à Bruxelles

En juin dernier, le célèbre DJ français Laurent Garnier annonçait tourner un documentaire sur sa carrière intitulé "Off the Record". Il a à présent annoncé trois dates de soirées qui seront filmées dans le but de les intégrer à son documentaire et il y a une date à Bruxelles !

Depuis des années, Laurent Garnier reçoit de nombreuses propositions pour tourner un documentaire sur son impressionnante carrière en tant que pionnier de la musique électronique. Jusqu’à présent, le DJ avait toujours refusé les propositions qu’il recevait. L’idée du documentaire a cependant fait son chemin dans sa tête et c’est avec le réalisateur Gabin Rivoire que ce projet va enfin pouvoir voir le jour. Laurent Garnier collabore avec lui depuis des années sur le Festival YEAH ! que le DJ co-organise chaque année dans le sud de la France. "Je suis à chaque fois très touché par son sens du rythme, de la narration et de la mise en scène. J’aime l’intimité et la poésie qui se dégagent de chacun de ses films, et je suis toujours étonné et ému de la façon dont il utilise et filme la musique. Pour toutes ces raisons, je ne vois pas d’autre réalisateur que lui pour envisager ce projet de documentaire et partager ma passion de la musique."

Le jeune réalisateur suit donc le DJ depuis plus de trois ans pour mener à terme ce documentaire qui s’annonce être exceptionnel. Il l’a suivi dans les coulisses de sa tournée 2017-2019 de New-York à Tokyo, en passant par Détroit, Bruxelles et Londres. "Ce qui m’a intéressé dans le parcours de Laurent Garnier en tant que réalisateur, c’est qu’il est le fil rouge idéal pour raconter l’histoire de la techno" raconte Gabin Rivoire.

Le documentaire sur Laurent Garnier a été pensé comme une œuvre collective, afin de pouvoir rassembler une communauté la plus large possible autour de ce film. Pour y inclure les fans de Laurent Garnier et de musique électronique, trois soirées dans trois villes différentes sont organisées pour y tourner des plans de gens qui dansent sur la musique du DJ. Une à Manchester, une à Bruxelles et une à Paris. Laurent Garnier sera à chaque fois accompagné d’un guest. Une campagne Kickstarter a été lancée avec une participation commençant à 1 £. Une place pour les soirées qui seront filmées reviennent à 60 euros et vous donnent également accès à un sac de goodies.

Le producteur invite donc son public dans des clubs européens bien connus: le 17 janvier à Manchester au YES avec DJ DEEP, le 18 à Bruxelles au Fuse avec S3A et le 26 à Paris au Rex Club avec un secret guest. Pour le moment, seule la soirée parisienne est complète. Pour réserver vos billets c’est par ici.