Lana Del Rey sort un morceau exclusif en réaction aux tueries d'El Paso

La chanteuse Lana Del Rey a publié un morceau inédit sur son compte Instagram ce matin. La chanson s’appelle "Looking for America" et rend hommage aux victimes de la tuerie d’El Paso et de Dayton de ce week-end aux Etats-Unis.

C’est en studio, aux côtés du musicien Jack Antonoff, que Lana Del Rey interprète un nouveau morceau "Looking for America". Bouleversée par les énièmes tueries de masse qui ont eu lieu aux USA le week-end passé et qui ont fait 29 morts, la chanteuse a décidé de faire part de sa peine en écrivant une chanson. Elle a publié un extrait de son enregistrement sur son compte Instagram.

En légende de l’extrait vidéo, on peut y lire ce message de Lana Del Rey : "Je suis revenue plus tôt de Montecito avec mon frère ce matin et j’ai demandé à Jack Antonoff de venir en ville car j’avais une chanson dans la tête que je voulais écrire. Je sais que je ne suis pas une politicienne et je n’essaie pas de l’être mais désolé d’avoir une opinion. A la lueur de toutes ces tueries de masse et de celles survenues dans les derniers jours qui m’ont vraiment affectée au niveau cellulaire, je voulais juste partager cette vidéo."

Le prochain album de Lana Del Rey, "Norman Fucking Rockwell" est très attendu, il sera disponible le 30 août prochain. Pour la sortie de ce nouvel album, Lana Del Rey expliquait dans une interview accordée à Pure Charts pourquoi ses chansons sont de plus en plus politiques " J’ai eu le luxe de prendre du vrai temps pour moi, de regarder les infos, d’écouter tout ce qu’il se passait, et de ressentir tous ces changements. Et je les ai vraiment ressentis. Cet album, j’ai mis 18 mois à le faire. Il s’est passé beaucoup de choses durant cette période et ça aurait été bizarre de ne pas chanter au moins sur certains sujets " confiait-elle alors, assurant " croire véritablement au pouvoir des mots et des pensées ".

La chanteuse faisait déjà l’actualité la semaine passée en dévoilant un court extrait de sa reprise "Season Of the Witch". Cette chanson a également été produite par le même Jack Antonoff et sera à retrouver sur la bande originale du film d’horreur "Scary Stories to Tell in the Dark", réalisé par André Øvredal et produit par Guillermo del Toro. Le long-métrage sortira le 21 août prochain dans les salles françaises.