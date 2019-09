"La Voix Haute", le podcast pour enfants d'un comédien qui aime raconter les histoires

Vous n'avez pas toujours le courage ou le temps de raconter une histoire à vos enfants à l'heure du coucher? Le comédien Matthieu Farcy le fait pour vous avec son podcast "La Voix Haute". Il se glisse dans la peau des personnages de contes et histoires qu'il raconte de sa belle voix grave sur fond musical. Une pépite pour les petits et les grands enfants...

En 2017, le comédien Matthieu Farcy a lancé son podcast de conteur d'histoire "La Voix Haute" un peu par hasard. Il travaillait à l'époque sur des techniques narratives en enregistrant des histoires pour enfants. Le comédien a décidé de partager ses enregistrements à travers un podcast qui, dès ses premiers mois d'existence, s'est retrouvé dans le top du classement de la catégorie "enfants et famille" d'Itunes.

Matthieu Farcy, qui est un ancien ingénieur du son, incarne avec une facilité déconcertante tous les types de personnages: un enfant, un vieillard à la voix rocailleuse, la grosse voix puissante d'un monstre sorti tout droit des cavernes, sans oublier les petites voix frêles. "J'aime surtout incarner les monstres, tout ce qui est dangereux, ce qui va foutre la trouille" confie le comédien au journal Tendance Ouest.

Au départ, ce sont principalement des histoires d'auteur tombés dans le domaine public que Matthieu Farcy contait dans ses podcasts. Il y lisait du Maupassant, du Dickens ou encore du Théophile Gauthier. Ensuite, vu le succès de "La Voix Haute", le comédien a pu négocier avec des éditeurs pour pouvoir lire des auteurs contemporains. Certains auteurs ont même élaboré des versions abrégées de leurs romans pour les transformer en histoire pour enfants.

Le comédien sort un épisode par semaine et plus d'une centaine sont déjà disponibles à l'écoute. Les épisodes durent entre 15 et 20 minutes et s'écoutent partout, à la maison, en voiture, sur smartphone ou ordinateur. Tous les épisodes sont disponibles sur le site de "La Voix Haute", sur Youtube, Deezer, Apple Podcast ou encore podCloud.