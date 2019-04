« La vie moderne », le compte Instagram BD qui dépeint avec cynisme le monde qui nous entoure

Un regard sans filtre sur notre société, c’est ce que propose l’illustrateur Livio Bernardo sur le compte Instagram " La vie moderne ".

Livio Bernardo est illustrateur. A 33 ans, il remplit de dessins satiriques le compte " La vie moderne ", suivi par plus de 65 000 followers.

Livio Bernardo dépeint la société qui l’entoure et ses contradictions mais sans apporter de jugement pour autant : " Sur Instagram, j'avais l'impression que les publications n'étaient pas réalistes. En tous cas, ça ne représentait pas ma réalité. C'est cet esprit que j'ai recherché à travers mes dessins, se rapprocher le plus possible du réel sans apporter de jugement, ou de messages de haine " affirme-t-il au HuffPost.

Pour ses dessins, il s’inspire de profils Parisiens croisés en rue, dans le métro, au supermarché. Livio raconte aussi des anecdotes que ses followers lui partagent: " Ce que je trouve passionnant, c'est l'interaction que crée ce compte Instagram. Au début, je ne donnais pas forcément ce que les internautes voulaient voir, mais je m'inspirais de ma propre expérience. Aujourd'hui, on me contacte pour me raconter des anecdotes, que je dessine ".