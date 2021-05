"La vie d’artiste" moquée sur un compte Instagram bourré d’autodérision

Si la vie d’artiste (telle que fantasmée) fait rêver, le quotidien des artistes est bien moins facile qu’on se l’imagine. Et c’est sans aucun doute pire depuis le début de la pandémie, puisque la plupart d’entre eux sont tout simplement interdits d’exercer leur métier depuis de nombreux mois. Entre galères financières et non reconnaissance de leur travail, les coups durs à encaisser sont nombreux !

Sur Instagram, les comptes de "mèmes"* sont de plus en plus nombreux à vous divertir quotidiennement. Si vous êtes artiste, on a déniché pour vous une petite perle…

Le compte Instagram "Contempocrari" l’a bien compris et dépeint avec beaucoup d’humour et d’autodérision les difficultés que les artistes rencontrent tous les jours. C’est avec des "mèmes" bien sentis que le compte Instagram fait rire (parfois jaune). "Contempocrari" se moque des décisions gouvernementales relatives à la culture, des 'faux artistes' sur Instagram, de la cancel culture, de la difficulté d’être exposé et de la recherche à tout prix de la notoriété…

"Contempocrari", un compte Instagram à suivre et à partager avec vos collègues artistes lors de la pause-café sur zoom. Et si vous aimez les "mèmes" à base d’art, on vous parlait récemment du compte @Oh Pét. Art qui détourne des œuvres d’art pour en faire des "mèmes" parodiques et humoristiques.

*Définition du "mème" = détournement humoristique d’une image d’actualité, qui devient très souvent virale et que l’on trouve en masse sur les réseaux sociaux. Pour tout savoir sur le même, on vous conseille de regarder la vidéo de France Culture ci-dessous.