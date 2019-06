La réponse de l'humoriste Marina Rollman aux 'hommes blancs hétéros et américains' qui veulent organiser une "straight pride"

"Je n’en peux plus de ces biologistes amateurs qui regardent des vidéos sur Youtube pour justifier qu’il faut être hétéro… La biologie, sa race ! Tu n’en sais rien ! […] A quel moment la biologie nous a aidé à mettre en place des politiques sociales intéressantes ? L’esclavage, la phrénologie, le nazisme, les doctrines racistes, l’internement psychiatriques des femmes… Que des belles grosses réussites finalement qui étaient toutes sous-tendues par la biologie, la science etc." L’humoriste Suisse ajoute : "Essayons d’être des bonnes personnes et de ne pas mettre plus de merde dans le monde ! Sur ton lit de mort tu as vraiment envie de te rappeler que ce que tu as fait c’était d’envoyer un message stupide et méchant à des personnes que tu ne connaissais même pas ?"

Voici comment Marine Rollman démarre sa chronique sur la 'straight pride', un mouvement lancé par des hommes hétéros de Boston jaloux de l’attention que le mouvement LGBTQ + reçoit durant le mois des fiertés aux USA. Un mois qui, pour rappel, est dédié à mettre en avant et faire respecter les droits de la communauté LGBTQ +. Face à cette idée qui n’a aucun sens l’humoriste réagit dans une chronique juste et bien sentie.

" La 'straight pride'? Et après quoi ? La marche des riches ? La marche des sosies d’Angelina Jolie ? La marche des gens qui ont un bon métabolisme ? Quelles oppressions subissent les hétérosexuels ? Tu te fais tabasser parce que tu es hétéro ? On t’empêche d’embrasser dans des lieux publics ? On te harcèle en traitant de pédophile ? "

Qui est Marina Rollman ?

Marina Rollman est une humoriste multicasquette venue de Suisse : stand-uppeuse, chroniqueuse dans l’émission "La Bande Originale" de Nagui sur les ondes de France Inter, comédienne dans " Le roi de la vanne " sur Cana Plus et coprésentatrice du dernier festival de Montreux.

Les thèmes abordés dans son spectacle sont actuels. Marina Rollman déconstruit les travers de son époque et particulièrement des gens de sa génération : l’auto-entreprenariat, le cross-fit, les réseaux sociaux, l’inégalité devant l'orgasme,... L’humoriste n’a pas de sujet tabou. " Elle prend toujours des axes personnels pour toucher des thèmes de société. Du coup au-delà de la drôlerie, elle transforme les gens qui viennent la voir", observe son ami et compagnon d’arme Guillermo Guiz dans un article des Inrockuptibles.

Pour cette jeune humoriste tout s’est enchaîné assez rapidement, malgré une première scène ratée en 2009 au concours de la Route du rire. Il lui faudra cinq ans pour passer outre ce premier échec. Et puis un jour, après avoir enchaîné des jobs dans la pub et dans un foodtruck, elle décide de se représenter à une scène ouverte en Suisse : "par fierté, et pour me prouver que je pouvais y arriver au moins une fois." La scène est un succès, Marina Rollman reprend confiance en elle et se convainc de continuer. Elle remporte alors assez vite un concours d’humour, se met à écrire une web série et devient chroniqueuse à la radio. En 8 mois, elle pouvait vivre de ses blagues.

Depuis plus d’un an et demi, l’humoriste joue son show " Un spectacle drôle" deux fois semaines à La Nouvelle Eve, l’une des plus jolies salles de Paris.