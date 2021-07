La plateforme de jeux vidéo Roblox veut se faire une place dans le game de la musique

Lil Nas X avait organisé un concert géant sur la plateforme de jeu vidéo Roblox. © Image Courtesy of Lil Was X and YouTube

Quinze ans après avoir pris d’assaut l’univers du jeu vidéo avec sa plateforme ludique, Roblox part désormais à la conquête de l’industrie musicale. Le service américain multiplie les partenariats avec les géants du secteur, tel que Sony Music Entertainment. Le but ? Repenser l’expérience musicale.

Les imprésarios et les responsables de labels le savent pertinemment. La réussite d’un artiste dépend de plus en plus de sa popularité sur les services de streaming musical, mais aussi sur des jeux vidéo tel que Roblox. Ces derniers mois, la plateforme américaine à mi-chemin entre YouTube et Minecraft a accueilli des performances exclusives de superstars comme Zara Larsson et Lil Nas X. La chanteuse-compositrice-interprète suédoise avait réussi à attirer plus de quatre millions de mélomanes à la soirée de lancement de son nouvel album studio, "Poster Girl". De son côté, Lil Nas X avait explosé les compteurs en attirant plus de 36 millions de personnes pour le premier concert virtuel jamais organisé sur Roblox. Un événement inédit qui aurait également généré des millions de dollars en vente de produits dérivés, selon Jon Vlassopulos, responsable mondial de la musique chez Roblox. Ces succès ont attiré l’attention de Sony Music Entertainment, qui a récemment décidé de conclure un partenariat commercial avec la plateforme de jeu vidéo. Davantage d’artistes du label américain seront ainsi amenés à se produire dans le "métavers" de Roblox, leur permettant ainsi de toucher de nouveaux publics. Si les deux compagnies n’ont pas révélé les détails financiers de cet accord, elles affirment qu’il représente une véritable opportunité de "générer de nouvelles sources de revenus autour du divertissement virtuel".

Entre frictions et nouvelles opportunités

Et ce n’est qu’un début pour Jon Vlassopoulos. "Nous ne faisons que toucher du doigt ce que Roblox peut apporter à l’industrie musicale et aux fans de musique du monde entier", affirme-t-il. Cela fait une quinzaine d’années que la musique est devenue une partie intégrante de la plateforme de jeu vidéo. A tel point qu’elle a donné naissance au robloxcore, un sous-genre musical porté par des artistes prépubères comme Odin et Lieu. Mais les professionnels de la musique ne voient pas forcément d’un très bon œil les incursions répétées de Roblox dans leur industrie. La raison ? La plateforme aurait encouragé ses utilisateurs à utiliser frauduleusement des morceaux protégés par le droit d’auteur au sein du jeu. L’association National Music Publishers a décidé de sévir en juin dernier en attaquant en justice les créateurs du jeu pour leur ignorance "endémique" des exigences en matière de licences musicales. Roblox a accueilli la nouvelle avec "étonnement et déception", selon un communiqué officiel de l’entreprise. "Nous pensons que le métavers de Roblox offre une opportunité massive pour l’industrie de la musique, et […] nous nous engageons à poursuivre notre partenariat avec l’industrie de la musique afin de débloquer de nouvelles opportunités créatives et commerciales pour les artistes et les auteurs-compositeurs par le biais de produits dérivés virtuels, de concerts virtuels exclusifs, de soirées de lancement, etc", a-t-elle ajouté.

