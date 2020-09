"La paréidolie", cette capacité de voir de l'Art dans les nuages...

L’illustrateur Chris Judge est un artiste qui a su garder son âme d’enfant. Sur Twitter, il a publié une série de dessins de personnages farfelus créés à partir de photographies de nuages.

Enfant, nous avons tous passé des heures à observer le ciel et à essayer d’y reconnaître des formes familières : ici un ourson, là un arbre, ou encore une automobile… Un jeu que nous avons trop souvent délaissé une fois atteint l’âge adulte. Ce n’est pas le cas de Chris Judge. Dessinateur de livres pour enfants. Cet artiste n’a rien perdu de sa capacité d’émerveillement.

Sur Twitter, l’illustrateur a récemment fait un petit buzz en partageant des photos de nuages retouchées et transformées en animaux ou personnages malicieux grâce à quelques traits de crayon. Ses photos de ciel de Galway et Dublin qui prennent vie, ont largement été repartagées sur les réseaux. Des ciels enfantins qui rappellent à tous qu’il est bon de parfois prendre le temps de s’arrêter, lever les yeux vers le ciel, et laisser libre cours à son imagination.

Cette forme d’art porte un nom bien spécifique, le saviez-vous ? On appelle ça la "paréidolie". Cela correspond à la capacité du cerveau à voir des visages partout : dans l’espace public, dans le ciel, sur un arbre, sur des objets… C’est en réalité notre cerveau qui nous joue un tour, en "donnant du sens" à des choses qui n’en ont pas réellement. Si vous observez bien, vous remarquerez que la paréidolie prend souvent une apparence humaine ou animale, ce qui se confirme dans les dessins de Chris Judge. Cette forme d’art est même utilisée dans des essais cliniques : à travers le célèbre "test de Rorschach" par exemple, qui consiste à demander à un sujet les choses qu’il voit dans des taches d’encre. La particularité de la paréidolie, c’est que contrairement aux autres illusions d’optiques, chaque être humain a la capacité d’y voir quelque chose de différent !

A votre tour à présent de retomber en enfance en prenant le temps, pendant quelques minutes seulement, d’observer les paysages et décors autour de vous afin d’y découvrir des visages ou des animaux cachés.