"La Fabrique à BD", l'application gratuite pour créer sa propre bande dessinée

Vous avez toujours rêvé de créer votre propre bande dessinée ? C’est aujourd’hui possible grâce à un outil ludique et didactique lancé par la Bibliothèque Nationale Française.

Dans le cadre de l’opération " 2020, année de la BD " lancée par le ministère de la Culture grançais, la BnF (Bibliothèque Nationale Française) lance une application gratuite, La fabrique à BD, qui permet de réaliser des bandes dessinées ou tout autre récit multimédia mêlant illustration et texte.

Story Instagram, webtoons, Comic Strips, les formats proposés sont variés. Pour vous aider à vous lancer, la BnF vous propose de vous inspirer d’éléments visuels issus de sa bibliothèque et de ses archives. Une fois que votre scénario est écrit, il ne reste plus qu’à créer votre BD en choisissant les visuels adéquats et en y ajoutant les bulles de texte. Vous pouvez bien entendu importer vos propres dessins et créations dans l’application afin de créer une BD encore plus unique en son genre.

L’application est facile d’utilisation et pour les plus jeunes, des fiches pédagogiques et explicatives sont proposées afin de les accompagner dans le processus de création. La Fabrique à BD a d’ailleurs été pensée pour s’adresser à un public scolaire.

Pour tester le bon fonctionnement de l’application, trois auteurs ont pu essayer cette dernière et ses différents usages. Gil Blondel, alias Un Faux Graphiste, spécialiste du détournement, a trouvé avec BDnF un outil idéal pour réaliser des mèmes à partir d’images issues des collections de la BnF. Raphaël Meyssan, auteur des Damnés de la Commune (un roman graphique entièrement réalisé avec des gravures historiques), a utilisé BDnF pour raconter l’histoire d’un boxeur à partir des fonds photographiques numérisés sur Gallica. Et enfin, Adrien Martin, illustrateur particulièrement intéressé par les formes narratives et qui vient de signer pour un premier album à paraître, s’est appuyé sur BDnF pour construire des planches de BD classiques à partir de ses propres dessins, qu’il a pu intégrer dans l’application.

L’application s’adresse aux petits et aux grands et est disponible sur tous les supports : smartphones, tablettes, ordinateurs (iOS, Windows, Android).