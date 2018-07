La compilation des meilleures scènes de danse dans les films

La danse, à bien des égards est un moyen de communication et d’expression. Souvent positif, ce mouvement rythmé sert à exprimer la joie, l’amour, la victoire ou profiter d’une ambiance musicale. En dehors des professionnels de la danse qui gagnent leur vie avec avec ce medium, le commun des mortels l’associe à la fête et à la pure démonstration corporelle de félicité. La preuve avec la vidéo-compilation qui montre essentiellement des célébrations dansées et moments de bonheur.

Que vous préfériez la façon de danser romantique et libératrice de Rose et Jack dans Titanic, de Kevin McCallister dans Maman j’ai raté l’avion, celle de John Travolta dans Grease, le désopilant trémoussement d’Alex dans Orange Mécanique ou le mythique parmi les mythiques échange dansé entre Mia Wallace et Vincent Vega dans Pulp Fiction, il y en a pour tous les goûts. Avec environ 300 scènes de films de tous horizons, le studio vidéo danois CLS Video a fait une compilation des plus belles danses cinématographiques.

Voici la liste de tous les films qui apparaissent dans la vidéo “Dancing in Movies”.

