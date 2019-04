" La Chorale d'un soir " vous donne rendez-vous dans l'une des plus belles salles acoustiques du monde !

Une soirée, deux chansons à apprendre, des centaines de chanteurs novices et confirmés, tels sont les ingrédients de la " Chorale d’un soir ". La prochaine édition aura lieu dans la salle Henry le Bœuf, considérée comme l’une des cinq meilleures salles du monde pour ses qualités acoustiques…

Le défi de cette " Chorale d’un soir " est d’apprendre deux chansons en une soirée. Les chansons seront ensuite filmées et publiées sur les réseaux sociaux. Parmi les deux chansons à apprendre, l’une sera un tube du moment, que l’on peut entendre à la radio. La " Chorale d’un soir " a par exemple repris " These days " de The Rudimentals, " Awake my soul " de Mumford and sons, " Take me to church " de Hozier… L’autre morceau est plus classique mais fera néanmoins vibrer les murs et danser les chaises comme " J’irai ou tu iras " de Jean-Jacques Goldman, " Bella ciao " de Goran Bregovic, " L’histoire de la vie " du dessin animé Le Roi Lion… Des vidéos à découvrir ci-dessous dans l'article.

La " Chorale d’un soir" est inspirée d’un concept canadien appelé " Choir, choir choir ". A Toronto c’est devenu un tel phénomène que les choristes chantent désormais avec des stars comme Lionel Richie !

" Ce qui est très chouette c’est qu’on se rend compte que beaucoup de gens sont là pour passer un bon moment tous ensemble sans pour autant être gênés de leur voix. Ils sont pris dans l’ambiance générale et ne se rendent pas compte de s’ils chantent faux ou pas et profitent juste du moment " explique Claire Feyms, la co-organisatrice de la " Chorale d’un soir ".

Dans les vidéos postées sur les réseaux sociaux, on ressent une énergie positive incroyable. Les chanteurs ont le sourire aux lèvres, l’ambiance a l’air chaleureuse, la magie du chant opère. Tous les âges, toutes les cultures, tous les amateurs de chant sont présents : de ceux qui chantent sous la douche à ceux qui foulent les planches des opéras.

Pour pousser la chansonnette lors de la prochaine " Chorale d’un soir ", rendez-vous le 5 mai de 13H à 4H30 à BOZAR, rue ravenstein 23 à 1000 Bruxelles. Il n’y a pas d’inscription, l’entrée est libre à tous. Une participation financière en fonction de vos moyens est demandée, afin de rentrer dans les frais de matériel engendrés par l’après-midi.