Autre exemple, la série "Stranger things" a également contribué à redorer le blason de la cassette. Ancrée dans les années 80, la série a permis aux plus jeunes de découvrir et s’intéresser à cet objet rétro.

D'autres artistes s'amusent à rééditer leur ancien album sur cassettes, Artic Monkeys, Metallica et plus récemment Björk, qui vient d'annoncer sur son site internet et sur son compte Instagram la réédition de ses neuf albums studio en cassettes collector. Chaque cassette aura une couleur assortie à la pochette originale de l’album. Le tout sera disponible à partir du 26 avril prochain au prix de £8.99 la cassette.

Des cassettes audio made-in Bretagne

La cassette audio est-elle en train de vivre son grand retour? - © Ben Slater - Getty Images/iStockphoto

Vous pensiez qu’on ne produisait plus de cassettes audio ? Détrompez-vous ! En Bretagne, une entreprise s’est lancée dans la fabrication de cassettes audio à l’ancienne. Mulann industries, une PME de 39 salariés spécialisée dans la fabrication de pistes magnétiques, a lancé sur le marché une cassette vierge de deux fois 60 minutes. Si le patron, Jean-Luc Renou, a décidé de se lancer dans ce pari un peu fou de faire renaître de ses cendres ce support analogique, c’est avant tout pour ses clients. Des musiciens et ingénieurs du son lui ont fait la demande: "Fin 2016, des professionnels nous ont contactés pour savoir si on était capables de refaire des cassettes audio. En quelques mois, les demandes se sont multipliées, car toute l’industrie a arrêté la production depuis plus de quinze ans et il n’y a presque plus de stock au niveau mondial " explique Jean-Luc Renou au site du Parisien.

Depuis la sortie de son modèle de cassette Fox C 60 – recording the master, Mulann Industries en a vendu quelques milliers et espère en écouler à terme 100 000 exemplaires. Pour y arriver, le patron compte sur l’émergence d’une rétro-culture chez les jeunes, curieux de découvrir les sonorités d’une autre époque: " La plupart n’ont jamais connu le son analogique. Comme pour le vinyle, il y a aussi sans doute, chez eux, le besoin de tenir entre ses mains un objet physique, dans un monde où la dématérialisation va bon train " explique le patron au journal Le Monde.

L'époque où on s'amusait à créer des mix sur cassettes que l'on partageait avec nos amis ne remonte pas à si loin que ça finalement! On a aussi hâte de dévoiler nos astuces à la nouvelle génération pour rembobiner le ruban magnétique...