La broderie a la cote sur Instagram

Depuis les différents confinements, les activités artistiques manuelles connaissent un nouveau succès. La broderie séduit elle aussi et les comptes Instagram qui lui sont dédiés sont de plus en plus nombreux !

Si vous aimez la broderie végétale, le compte Instagram Sewandsaunders devrait vous plaire ! Cette artiste ne brode que des fleurs et plantes vertes et c’est juste superbe !

Cécile Davidovici est une artiste française qui se démarque dans l’art de la broderie contemporaine. On vous recommande sa dernière série de portraits intitulée "Portraits of a constant dream". Il s’agit d’une série de tableaux entièrement brodés à la main. Les différentes nuances de peau sont juste bluffantes de réalisme ! Si cette artiste talentueuse ne vous donne pas envie de vous acheter des fils de couleurs et une aiguille, on ne comprend pas !