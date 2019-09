"La bougeotte", le podcast des femmes qui voyagent en solo

"La bougeotte" c’est le podcast de voyages destiné aux femmes "qui ne veulent pas attendre d’avoir un mec ou de trouver une copine disponible pour partir."

Trois copines journalistes ont décidé de lancer un podcast sur le thème du voyage solo. Ce podcast est réalisé par les femmes et pour les femmes : "La Bougeotte". Laura Fernandez Rodriguez, Daisy Lorenzi et Marine Périn voyagent souvent en solo et ont eu envie de partager leurs différentes expériences de voyages, qu’elles soient bonnes ou mauvaises.

'On ne pense pas forcément à voyager seule parce qu’on n’est pas conditionnées à le faire. Et quand on y pense, la première réaction, c’est d’avoir peur' explique Marine Périn à Cheek Magazine.

Les jeunes femmes abordent une thématique précise par épisode : le matrimoine en voyage, voyager en faisant du volontariat, la sécurité quand on voyage solo, le voyage après une rupture amoureuse, la conciliation du voyage et de l’écologie… Le tout est ponctué de beaucoup de témoignages de femmes, de retours d’expériences, d’extraits musicaux et de cartes postales sonores.

Que ce soit pour célébrer un anniversaire, pour se remettre d’une rupture, ou simplement par curiosité, toutes les excuses sont bonnes pour voyager solo quand on est une femme, et c’est ce que ces trois journalistes comptent bien vous démontrer à travers leur podcast.

Les épisodes durent entre 20 et 30 minutes et se font sur le ton de la discussion et souvent par skype puisque les trois instigatrices du podcast sont souvent en voyage elles-mêmes ! "La Bougeotte" est disponible sur Facebook et sur les applis de podcast.