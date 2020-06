La beauté de l'Asie à découvrir à travers un podcast passionnant

Les grandes vacances approchent à grands pas et peut-être allez vous passer l’été en Belgique… Pour s’évader sans bouger de chez soi, "Sur les routes de l’Asie" est LE podcast à écouter tout l’été.

"Sur les routes de l’Asie" c’est un podcast d’aventures et de découvertes en Asie. Il est proposé par Romain Lazzarotto, un français expatrié à Singapour depuis 2013. Au total, il existe déjà 69 épisodes qui durent tous une cinquantaine de minutes. Autant dire qu’il y a de quoi vous occuper durant tout l’été !

Le véritable intérêt de ce podcast est la variété des sujets. Romain Lazzarotto ne se contente pas de rencontrer des expatriés français en Asie, il choisit des profils particuliers afin d’aborder des thématiques complètement différentes dans chaque épisode. Vous pourrez ainsi découvrir des épisodes sur l’anthropologie, le volcanisme, les tours du monde à pied et à vélo, les défis sportifs, la faune et la flore, la plongée, l’art moderne, l’archéologie, les récits d’aventures, les explorations, les trekkings, les visites urbaines… "Le profil des invités est aussi très varié, j’ai rencontré des aventuriers, écrivains, chercheurs, professionnels du tourisme, photographes, entrepreneurs, animateurs TV/radio, ou des voyageurs ayant "tout plaqué" pour arpenter le monde" explique l’auteur du podcast au site "Le Petit Journal".

Dans chaque épisode avec mes invités, nous partons hors des sentiers battus à la rencontre de sites et de peuples parfois insolites.

Dans le dernier épisode de "Sur les routes de l’Asie", vous découvrirez par exemple, l’ascension de l’Everest, point culminant de la planète par Paul Valin. Malheureusement pour lui cette année-là, une terrible avalanche survient, causant la mort de 16 guides népalais. Paul se trouve justement au camp de base au moment des faits, il devra faire demi-tour et retenter l’expérience 4 ans plus tard. "Je préfère que la discussion soit orientée autour d’expériences vécues plutôt que sur une suite d’informations sans valeur. Nous avons pris cette approche dès le premier épisode sur Bali, dont beaucoup m’ont dit qu’il leur avait fait découvrir un “autre Bali”, même après y être allé plusieurs fois" explique Romain Lazzarotto dans une interview.

Autre défi sportif de taille, celui de Véronique Messina qui enchaîne depuis plusieurs années des courses d’ultratrail à travers l’Asie. Elle a déjà participé aux 400 km du désert de Gobi en Chine ou encore aux 104 km du Formosa Trail à Taïwan… Dans un autre épisode on découvre le travail de Frédéric Tardieu, qui a lancé une fondation pour sauver les fonds marins et restaurer l’écosystème terrestre et marin de l’île Palawan aux Philippines.

Peut-être découvrirez-vous votre prochaine destination de vacances à l’écoute de ce podcast ? !