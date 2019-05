La BD Instagram « Été » revient bientôt pour une troisième saison

En 2018, Arte a réitéré l’expérience en offrant une deuxième saison à la BD, au vu du succès de la première. Plus de 90 000 personnes suivent les aventures amoureuses de ce couple attachant. Un an plus tard, les créateurs d’ « Été » n’avaient pas envie de s’arrêter en si bon chemin et ont eu envie de proposer une suite.

« Été », à l’origine, c’était un projet de feuilleton BD sur Instagram produit par Arte en 2017. La première saison du feuilleton comportait 60 épisodes le premier été et avait même été publiée ensuite sous forme d’album par Delcourt. Le pitch était simple : « Avant de s’engager, le couple formé par Abel et Olivia, décide de se séparer afin de vivre un dernier été en solo. Leur amour y résistera-t-il ? »

Une saison 3 autofinancée

Pour financer une troisième saison sans le soutien d’Arte, les créateurs de la BD ont lancé une campagne de crowdfunding qui avait pour objectif d’atteindre 20 000€. L’objectif a été atteint et même dépassé, ce qui va pouvoir permettre la production de 60 épisodes inédits.

Derrière cette production originale, on retrouve les noms de Thomas Cadène, Joseph Safieddine et Camille Duvelleroy qui ont déjà travaillé sur les premières saisons de « Été ». La dessinatrice par contre va changer, après Erwann Surcouf et Cécile Bidault c’est Marie Spénale qui va mettre les aventures d’Olivia et de Abel en dessin.

Le pitch de la troisième saison est déjà annoncé : « Abel et Olivia sont de retour et annoncent leur mariage. Est-ce qu’un mariage peut vraiment être une aventure du 21ème siècle ? Après l’exploration des désirs intimes, la recherche des vieilles amours et des vieux secrets, le mariage ? » Pour cette troisième saison les lecteurs seront directement impliqués dans le scénario via des sondages en stories sur le compte Instagram de la BD, qui permettent aux abonnés par exemple de choisir le thème du mariage ou des enterrements de vie de jeune fille et de garçon des futurs mariés.

Abel et Olivia vont devoir affronter une série de nouveaux obstacles, les doutes, le désir et les vertiges d’une vie à deux. Le couple va-t-il finalement se dire oui ? Encore un peu de patience pour avoir la réponse, la BD sera de retour fin juin !