L'œuvre hommage de Banksy à George Floyd

Les artistes qui rendent hommage à George Floyd sont nombreux. Aux quatre coins du monde, on a vu apparaître des fresques à son effigie. Ce week-end, c’est le street artiste Banksy qui a publié un nouveau dessin sur Instagram.

Le street artiste est connu pour son engagement sur divers sujets de société : l’écologie et la migration sont deux thèmes récurrents dans ses œuvres. Ses messages mêlent souvent politique, humour et poésie.

Ce n’est donc pas surprenant qu’à son tour, Banksy ait publié sur ses réseaux une œuvre pour rendre hommage à George Floyd, l’Afro-Américain décédé le 25 mai dernier au cours de son arrestation, asphyxié par un policier blanc.

Les photos publiées par Banksy représentent un cadre contenant la photo d’une ombre noire. Celui-ci est posé à côté d’une bougie allumée, sous un drapeau américain qui est en train de prendre feu.

Le street artiste a accompagné son dessin d’un message engagé dans lequel il dénonce les failles d’un système de blancs : "Au début, j’ai pensé que je devais juste la fermer et écouter les personnes noires s’exprimer à propos de ce problème. Mais pourquoi ferais-je ça ? Ce n’est pas leur problème, c’est le mien. Les personnes de couleur ont été lâchées par le système. Le système blanc. Comme une fuite dans le tuyau d’un appartement qui inonderait les personnes vivant en-dessous. Ce système défaillant fait de leur vie un enfer. Mais ce n’est pas leur boulot de réparer. Ils ne peuvent pas puisqu’ils ne peuvent pas avoir accès à l’appartement du dessus. C’est un problème blanc. Et si les blancs ne le réparent pas, quelqu’un devra aller en haut et défoncer la porte."