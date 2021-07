"L’opéra et ses Zouz", la chaîne Youtube qui démystifie l’opéra

La chanteuse lyrique Mia Mandineau décrypte l’opéra sous toutes ses coutures sur sa chaîne Youtube "L’opéra et ses Zouz". Une manière ludique et originale pour en savoir plus sur cet univers pas toujours facile d’accès. "La Traviata", "Madama Butterfly", "Carmen", "Palléas et Mélisande", ces opéras n’auront bientôt plus aucun secret pour vous !

Démystifier l’opéra et le rendre accessible au plus grand nombre : tel est le souhait de Mia Mandineau. Elle-même chanteuse lyrique, la jeune femme s’est lancée sur Youtube il y a quelques années et a réussi à rassembler une communauté autour de ses contenus divertissants et éducatifs.

Pour parler d'opéra, Mia Mandineau ne fait pas dans la dentelle, à la place elle utilise de petits dessins. La Youtubeuse s’exprime simplement et non sans humour, ce qui permet aux téléspectateurs qui n'y connaissent rien de se sentir à l'aise: "Je viens d’une famille où l’on n’écoutait pas d’opéra et très peu de musique classique" explique-t-elle à Télérama et d’ajouter "Je me suis rendu compte que ces histoires étaient plus simples qu’on le croyait." "Rigoletto" de Verdi, "Madama Butterfly" de Puccini, "Bohème" de Puccini ou encore "La Traviata" de Verdi, grâce à "L’opéra et ses Zouz" ces opéras n’auront plus aucun secret pour vous!

En plus d’expliquer les grands opéras, Mia Mandineau parle sans filtres du métier de chanteuse lyrique. Dans une vidéo, elle explique les différences entre les voix, dans une autre elle parle ouvertement d’un tabou: l’influence que les règles peuvent avoir sur ses performances vocales. Mia Mandineau y explique que c’est un fait important dont elle a pris connaissance grâce à une chronique radio. Elle a été surprise de se rendre compte qu’elle n’était pas la seule chanteuse lyrique à ne pas avoir conscience que les menstruations pouvaient avoir un impact sur leur voix. Une information dont elle n'a bien entendu jamais entendu parler en cours.

Bref, Mia Mandineau vous propose une série de contenus éducatifs et ludiques sur le thème de l’opéra en français et en anglais ! Une chaîne Youtube à découvrir et à suivre.